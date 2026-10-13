Causa a Chiqui Tapia: la Justicia investiga giros del exterior y fondos del Sindicato de Camioneros

Claudio CHiqui Tapia junto a Hugo Moyano en la inauguración de una grada en el estadio del Club Camioneros (Foto: archivo)

La investigación judicial que involucra al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, dio un nuevo paso este martes tras el pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita para profundizar el rastreo sobre su patrimonio.

La causa se realizó por presunto enriquecimiento ilícito, originada tras una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, la fiscalía requirió al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba orientadas a esclarecer el origen de fondos millonarios.

El expediente toma impulso a partir de la función pública que Tapia ejerce en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), lo que habilita el control patrimonial de sus declaraciones juradas.

Según detalló el medio La Nación. los requerimientos presentados ante el juzgado apuntan a examinar depósitos en efectivo, blanqueo de capitales y la participación de su exesposa, Paola Moyano, hija del líder sindical Hugo Moyano, en cuentas bancarias y operaciones financieras bajo pesquisa.

Claudio Tapia junto a su ex pareja, Paola Moyano (Foto: archivo)

La instrucción busca determinar si existió un incremento patrimonial injustificado durante el período comprendido entre 2016 y la actualidad, incorporando documentación remitida por entidades bancarias y organismos de contralor fiscal.

La investigación por los giros de la FIFA y las cuentas en el exterior

Uno de los ejes principales de la ampliación requiere la intervención internacional mediante un exhorto diplomático a Suiza. El fiscal solicitó que la FIFA informe los motivos y conceptos detrás de tres transferencias giradas a favor de Tapia que totalizan casi 190.000 dólares, realizadas entre diciembre de 2018 y marzo de 2020.

Las transferencias en detalle registraron tres momentos clave: un primer envío por 49.585 dólares en diciembre de 2018, un segundo depósito por 124.583 dólares en junio de 2019, y un tercer giro por 15.408 dólares en marzo de 2020.

Según el expediente, dichos ingresos no habrían sido consignados en las declaraciones juradas del dirigente, por lo que la fiscalía pretende constatar la legalidad de los pagos en concepto de viáticos u honorarios desde 2016.

El requerimiento fiscal apunta a un depósito en efectivo de 620.000 dólares registrado en febrero de 2019 en una cuenta personal del presidente de la AFA. En esa misma fecha, Paola Moyano fue incorporada como cotitular de cuentas y se habilitó una caja de seguridad en la sucursal Plaza Lavalle del Banco Credicoop. Ante esto, Pollicita solicitó extender el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero a la exesposa del dirigente deportivo, al considerar que gran parte de los bienes declarados revisten carácter ganancial.

El vínculo con el Sindicato de Camioneros y los fondos bajo la mira

El segundo eje central de la investigación se concentra en las acreditaciones realizadas por el Sindicato de Choferes de Camiones en cuentas asociadas a Tapia. De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, el gremio conducido por su exsuegro efectuó 37 acreditaciones por un total de casi 1,5 millones de pesos en una cuenta sueldo del Banco Provincia entre enero de 2016 y enero de 2019.

Los investigadores detectaron que dichos depósitos constituyeron los únicos ingresos registrados en esa cuenta durante ese período específico. Sin embargo, en las declaraciones juradas formales presentadas por el dirigente deportivo ante los organismos de control, esos fondos no habrían sido consignados, ya que Tapia solo declaró retribuciones vinculadas a su labor en la Ceamse, la Conmebol y la propia AFA.

Claudio «Chiqui» Tapia. Foto: NA

Para dilucidar el trasfondo de estas operaciones, el fiscal requirió al sindicato la presentación formal del legajo laboral del dirigente, así como los recibos de sueldo y las fechas de alta y baja. En paralelo, las medidas probatorias se extienden a la propia AFA, requiriendo explicaciones sobre transferencias bancarias realizadas entre 2020 y 2023, la liquidación de sumas millonarias en concepto de viáticos y el uso de tarjetas de crédito corporativas.

La relación entre el dirigente deportivo y la familia Moyano posee antecedentes estrechos de articulación política y gremial dentro de la dirigencia nacional. Cabe recordar que el actual titular de la AFA accedió al máximo sillón de la calle Viamonte en 2017 con el respaldo estratégico del histórico referente sindical, quien por entonces presidía el club Independiente y se desempeñaba como vicepresidente de la entidad rectora del fútbol argentino.

La fiscalía también solicitó informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre eventuales adhesiones a regímenes de blanqueo de capitales, mientras se recopilan antecedentes patrimoniales de causas conexas tramitadas en otros fueros federales.