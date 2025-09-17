SUSCRIBITE
Zverev, no te tenemos miedo: Alemania será el rival de Argentina en la Copa Davis

El vencedor de la serie irá con el ganador de España-República Checa.

Por Redacción

Luego de la cómoda victoria ante Países Bajos, la Albiceleste tiene rival para cuartos de final. (AAT)

Luego de lograr una cómoda clasificación al Final 8 de la Copa Davis tras la victoria ante Países Bajos en Groningen, Argentina conoció el rival para la próxima instancia, que se jugará entre el 18 y el 23 de noviembre en Bologna. Será Alemania, con la presencia de Alexander Zverev, N°3 del escalafón mundial, detrás de los colosos Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Cerúndolo, el 1 de Argentina y Zverev, el 1 de Alemania.

El equipo germano viene de ganar 4-0 la serie ante Japón. Lo alarmante es que lo hicieron sin Zverev, quien volverá ante el quinteto de Javier Frana. Jan Lennard-Struff (97º) y Yannick Hanfmann (134º) se hicieron cargo de los singles y la pareja de dobles fue Tim Puetz-Kevin Krawietz (13 y 12 del mundo).

Cómo quedo el cuadro de la Davis

El vencedor de la serie entre Argentina y Alemania se medirá con el ganador de España y República Checa. Ambos países vienen de superar series increíbles: sin Carlos Alcaraz, los españoles remontaron en el último punto a Dinamarca gracias a la heróica victoria de Pedro Martínez sobre Holger Rune, mientras que los checos le ganaron a un equipo estadounidense repleto de figuras como Ben Shelton, Taylor Fritz o Frances Tiafoe.

El dato para ilusionarse es que el elenco argentino tiene saldo favorable ante los germanos. Se enfrentaron en diez ocasiones en el torneo, entre 1939 y 2019, con siete victorias para los albicelestes y tres derrotas. Sin embargo, el último antecedente fue favorable para los bávaros, ya que triunfaron por 3-0 en la fase de grupos de la edición de 2019.


