Dos de dos para el alemán Alexander Zverev y clasificación a semifinales en las ATP Finals con disputa en Turín (Italia), en busca de conocer al “maestro” de la temporada 2026 del circuito profesional de tenis.

El N°1 del mundo, que había debutado con éxito ante el español Rafael Jódar, derrotó hoy al estadounidense Ben Shelton, N°4 del ranking, por 6-2 y 7-6 (4), en poco más de una hora y media de partido, asegurando así el liderazgo en el Grupo John McEnroe.

Además del boleto a semis, el triunfo significó para Sascha la vigésima victoria en las ATP Finals, un torneo que ya supo ganar en 2018 y 2021. Ahora el alemán es el noveno tenista en la historia con al menos 20 triunfos en este torneo.

Simply stunning way to finish 😳 Zverev completes 6-2 7-6 victory over Shelton in style #NittoATPFinals https://t.co/A6h1KbGWC6 — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2026

En lo que fue una reedición de la reciente definición del US Open, Zverev edificó gran parte del triunfo desde el servicio. El norteamericano no le encontró la vuelta al potente saque del “1”, que además concretó dos quiebres para asegurar sin complicaciones la primera manga.

Pese a la reacción de Shelton en el segundo, el campeón de Roland Garros y del US Open no abandonó el libreto y se mantuvo firme en cada turno de saque, acariciando el quiebre en el 4-4 con dos posibilidades. Finalmente, la definición del parcial se extendió al tiebreak, donde el alemán sacó rápida ventaja y logró cerrar con autoridad.

Lo dicho. Los dos triunfos transformaron al alemán, dueño de 26 títulos en el Tour, en el primer tenista en garantizar su lugar en la siguiente instancia, quedando aún más cerca de levantar su tercer trofeo en la competencia en cuestión, después de coronarse en 2018 y 2021 tras vencer al serbio Novak Djokovic por 6-4 y 6-3 y al ruso Daniil Medvedev por 6-4 y 6-4, respectivamente, en la final.

Por su parte, Shelton tendrá una nueva posibilidad de anotar su pase (en su primer partido derrotó al francés Arthur Fils (7°) por 6-2, 3-6 y 6-3) midiéndose ante el español Jódar, último de la zona hasta el momento al ceder en sus dos presentaciones.