La abogada santiagueña Agostina Páez recibió un revés en la recta final del juicio que enfrenta en Brasil por injuria racial: el Ministerio Público del estado de Río de Janeiro rechazó ofrecerle un acuerdo de no persecución penal (ANPP), una alternativa que le habría permitido cerrar la causa sin condena ni antecedentes, a cambio de cumplir determinadas condiciones.

Racismo: Brasil rechazó un acuerdo para Agostina Páez

“En las condiciones en que la acusada practicó las ofensas raciales que se le imputan, no hay posibilidad de acuerdo”, sostuvo el organismo, según La Nación.

Páez, de 29 años, está acusada de insultar con expresiones racistas a empleados de un bar de Ipanema y realizar gestos que imitaban a un mono. El episodio ocurrió el 14 de enero, durante una discusión por el valor de la cuenta. Una de las escenas quedó registrada en un video que se viralizó y generó repercusiones en Brasil y Argentina.

La negativa fue ratificada por la Procuraduría General de Justicia. Entre sus argumentos, señaló que la denuncia contempla tres injurias raciales contra distintas víctimas, con penas mínimas que, sumadas, alcanzan seis años de prisión. También consideró la gravedad de las expresiones y la conducta atribuidas a la acusada.

La defensa, encabezada por la abogada brasileña Carla Junqueira, cuestionó la decisión y pidió la absolución. Sostiene que no hubo delito y que los supuestos insultos a la salida del establecimiento no están probados.

La causa está en etapa de alegatos finales y espera la sentencia del juez Carlos Márcio da Costa. Si recibe una pena de hasta cuatro años, podría acceder a sanciones alternativas, como tareas comunitarias. Si supera ese límite, se complicaría la posibilidad de cumplirla desde Argentina.