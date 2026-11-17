El Gobierno de Río Negro lanzó dos licitaciones públicas para ampliar los servicios básicos en dos barrios de Ingeniero Jacobacci. La inversión supera los $375 millones y los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 120 días.

Las nuevas obras de infraestructura serán para ampliar las redes de electricidad y gas en los barrios Centenario II y Las Plantas y beneficiarán a 122 familias. Las intervenciones estarán a cargo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia. Según se informó, los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 120 días desde el inicio y contemplarán tanto la provisión de materiales como la mano de obra.

La mayor inversión estará destinada al barrio Centenario II, donde se proyecta construir una nueva red eléctrica. La obra tiene un presupuesto oficial de $275.851.739 e incluye la instalación de un puesto aéreo de transformación de 400 KVA, el tendido de 2.150 metros de líneas de baja tensión y la ejecución de líneas subterráneas de media tensión. El proyecto también contempla la colocación de 67 luminarias LED de 150 watts y su correspondiente tablero de comando.

En tanto, en el barrio Las Plantas se ejecutará una ampliación de la red de gas natural. Por eso, se prevé instalar aproximadamente 1.436 metros de cañerías de distintos diámetros, con un presupuesto oficial de $99.969.334.

Las licitaciones fueron anunciadas por el Ejecutivo provincial y la apertura de sobres está prevista para el 21 de diciembre. Las empresas interesadas podrán consultar los pliegos y las condiciones del proceso a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.