Emiliano Martínez, realizando la entrada en calor en el Kempes sin protección especial en su mandíbula. (Foto: Clarín Fotografía)

La Selección Argentina recibe a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por el segundo amistoso de esta fecha FIFA. El encuentro tiene el arbitraje del brasileño Bruno Arleu y es televisado por TyC Sports y Telefé.

Lionel Scaloni dispuso cinco modificaciones respecto al equipo que salió desde el arranque en la derrota por 2-1 ante Uruguay, el viernes pasado en la Bombonera. Al igual que en aquel encuentro, el Kempes luce con numerosos espacios vacíos en sus tribunas.

La previa

«El martes haremos algunos cambios y algunos pueden repetir, hay chicos que me gustaron», había adelantado Lionel Scaloni después de la caída ante Uruguay. Finalmente, el entrenador confirmó cinco modificaciones respecto al equipo que presentó el viernes en la Bombonera.

El primer cambio estará en el arco: Emiliano Martínez volverá a la titularidad en lugar de Gerónimo Rulli. El Dibu utilizará una máscara especial para protegerse de la fractura de mandíbula que sufrió en octubre y también llevará la cinta de capitán.

En la defensa habrá dos modificaciones. Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi, de flojo rendimiento ante la Celeste, dejarán sus lugares a Agustín Giay y Román Vega, quien ocupará el lateral izquierdo.

De esta manera, la principal novedad estará en la zaga central, que estará integrada por dos zurdos: Lisandro Martínez será el primer marcador central y Facundo Medina pasará a jugar como segundo, luego de desempeñarse como lateral en el encuentro ante Uruguay.

En la mitad de la cancha, Máximo Perrone ocupará el lugar de Exequiel Palacios, en lo que será su estreno como titular. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, por su parte, seguirán entre los titulares.

Por último, Gianluca Prestianni reemplazará a Thiago Almada en el ataque y ocupará el sector izquierdo. Nico Paz partirá desde la derecha y Julián Álvarez será la referencia ofensiva.

La formación de Argentina vs. Costa Rica, confirmada

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenyel Michel, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Celso Borges; Carlos Mora, Aarón Salazar, Andrey Soto, Josimar Méndez; Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.

Árbitro: Bruno Arleu (Brasil).

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Hora y TV: 20, por Telefé y TyC Sports.