Derecho a estudiar golpeado: 1.500 estudiantes no pueden volver a sus escuelas en Rincón

Dos grandes escuelas de Rincón de los Sauces no tienen clases presenciales por obras. (Gentileza ATEN)

Rincón de los Sauces tiene 16 establecimientos educativos públicos: 2 secundarios de bachiller, 2 secundarios técnicos, 8 primarias y 3 jardines de infantes. De ellos, los dos más antiguos y grandes no pueden tener clases presenciales hace meses por no tener las escuelas en condiciones. En el CPEM 24 esta semana también suspendieron las clases presenciales reclamando por la habilitación del edificio.

La escuela primaria 238 alberga a más de 600 alumnos y el CPEM 24 a casi 900. Ninguna de las dos escuelas pueden aún abrir sus puertas.

La primaria está cerrada desde el receso invernal cuando, tras la explosión de la escuela en Aguada San Roque, se descubrió que tenía una pérdida de gas. También tiene problemas estructurales causados por filtraciones de agua desde hace años.

La secundaria está cerrada desde mayo, estuvo en obra de ampliación y aunque los trabajos están terminados, la habilitación no llega.

"La escuela 238, es la primera escuela de Rincón de los Sauces, la escuela más antigua y el edificio más antiguo y al mismo tiempo una de las que siempre se le dio mantenimiento y demás. Pero obviamente que hace un tiempo que mantenimiento dejó de estar presente y lo que terminó generando el parate de la actualidad tiene que ver con la explosión de Aguada San Roque. Luego del receso invernal se empezaron a hacer pruebas de hermeticidad en las escuelas y en ese momento saltó que la escuela 238 tenía una pérdida de gas y había que hacer una obra nueva", explicó a RÍO NEGRO, Atuel Cáceres, secretario de prensa del gremio ATEN en la localidad.

Al respeto, contó que la pérdida de gas se ocasionó porque "desde que se creo el edificio tuvo seis ampliaciones y todas las ampliaciones tomaron de la misma boca de gas y fueron una arriba de la otra".

Pero la pérdida de gas no es el único problema de la primera escuela de Rincón. Es que un sector de la estructura está sumamente dañado por filtraciones de agua que datan de varios años atrás. "Durante muchos años, la escuela cada vez que llovía tenía que suspender las clases porque se filtraba el agua y caía sobre unos cables, pero esa filtración también generó que haya roturas dentro del edificio".

Según aseguró el representante de ATEN, las obras comenzaron pero no tienen un plazo cierto y tampoco una solución temporal para el dictado de clases presenciales. "Se hicieron presentaciones desde la escuela hacia Distrito y hacia Supervisión, a través del gremio también se elevaron notas. Fuimos con la directora y con familias hasta el Consejo donde nos recibió Danilo Casanova, el vocal por el ejecutivo para primaria. Vinieron de obras a mirar, pero no dieron una fecha estimativa, ni una solución", confió Cáceres.

Y al mismo tiempo resaltó que "las familias quieren que se le de una solución a la presencialidad. Es la escuela primaria más grande que tenemos en la localidad, por ende tiene 610 estudiantes, es una escuela muy muy grande entonces la problemática es importante".

En el CPEM 24, también una de las escuelas más antiguas de Rincón, y el secundario más grande, la situación es similar en cuanto a que no hay clases presenciales. La escuela está cerrada desde mayo y aunque las obras están listas, no está la habilitación que permite volver a abrir las puertas a la comunidad educativa.

Cáceres contó que la escuela "tiene 890 estudiantes que tampoco tienen presencialidad porque se estaba haciendo una obra que todavía no habilitan". Y agregó que la virtualidad es insostenible porque "un 50 o 60% de los estudiantes de secundaria ya no se están conectando a la virtualidad entonces se está perdiendo ese derecho de los estudiantes".

Las obras consistieron en la creación de dos nuevas aulas y baños, ya que la institución "tenía lo mismos baños que en el '83 cuando se fundó, que tenía solamente cinco cursos, ahora tiene 8 primeros años", contó el representante local de ATEN.

Esas obras necesarias, se hicieron, están listas, pero la habilitación no llega. Y ese es el reclamo de la escuela que aún no tiene respuesta. Desde la institución decidieron, por esta semana, suspender también las clases virtuales como forma de ser escuchados. "Es una obra que empezó a hacerse en mayo, supuestamente terminaron a mediados de agosto pero aún no llega la habilitación", reclamó Cáceres.