Derecho en juego

BURGOS, españa

Como muestra valga el botón de Irak, el país que visitará el Papa Francisco el próximo mes de marzo, donde hace cuatro décadas la minoría cristiana representaba un 4% de la población y, a día de hoy, apenas llega al 0,9%. En medio de estas sombras hay también algunas luces como la reconstrucción emprendida en Siria o el retorno de las familias cristianas a sus lugares de origen, en la llanura de Nínive.



No obstante, la persecución de los cristianos en tierras afectadas por el islamismo radical, a la que tibiamente se comienza a dar visibilidad en los medios de comunicación, está cerca de lo que podría considerarse un genocidio, ante el que la Comunidad Internacional no puede seguir mirando para otro lado. Es un derecho fundamental el que está en juego y no una cuestión que incumba solo a los cristianos. A fin de cuentas, es la libertad de todos la que está amenazada.

Domingo Martínez Madrid

