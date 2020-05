Desatención y descortesía

El 26 de mayo de este año, siendo las 9 de la mañana, me dirigí a la oficina local de Camuzzi gas del sur, encontrándose la misma cerrada, pese a que se exhibía un cartel de atención de 8:30 a 12:30.

El objeto era hacer saber que al no haber recibido la factura solicitaba un duplicado o que se me indique cómo efectuar el pago de mi boleta.

Cabe aclarar que las facturas cuando llegan es siempre con posterioridad a la fecha de vencimiento que se indica en las mismas, y por ello después se nos cobra intereses por mora que no tenemos por qué pagar.

El consumidor no es culpable si no recepciona la facturación en término. Será entonces Camuzzi el que deberá cuidar que la distribución de las boletas sea en tiempo.

No tenemos por qué andar de Pagofácil en Pagofácil averiguando si tenemos boletas vencidas. Tanta tecnología y es todo un engorro; antes recepcionábamos la factura, concurríamos a la oficina y pagábamos, ahora no se puede. ¿Será que es mucho trabajo?

En una dependencia contigua -también de Camuzzi- observé a través de una ventana grande que se encontraban dos personas presuntamente trabajando… llamé golpeando las manos para preguntar cómo podía efectuar el pago.

La respuesta que obtuve, sin mediar palabras, fue que me bajaron la persiana en una actitud repudiable y de manifiesta descortesía y falta de educación. Gente como esta no debiera estar en reparticiones públicas. Afortunadamente no todos son así aquí en Camuzzi.

Jorge Temi

DNI 7.567.867



Zapala