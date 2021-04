Desayuno continental para el Tuti del Prete en la Sudamericana

Gustavo Del Prete llegó a Montevideo City Torque en enero de 2019. Con el equipo en segunda división, el gran objetivo era el ascenso a primera. Más allá del ambicioso proyecto del club, adquirido por el grupo económico que también posee al Manchester City, nadie hubiera pensado un crecimiento tan rápido.

No solo subió de categoría, sino que rápidamente se adaptó a la elite del fútbol uruguayo y logró una histórica clasificación a la Copa Sudamericana. En esta etapa, el Tuti es pieza fundamental. Explotó su olfato goleador y se afirmó como fija del equipo, algo que en Cipolletti le costó.

Aunque no haya tiempo para detenerse en los logros recientes, ya que la fase de grupos de la Copa empieza hoy para Torque, la historia del club le guarda un lugar especial a Del Prete, autor del primer gol en una competencia internacional.

El cipoleño metió el primer tanto en el 2 a 0 a Fénix que le dio el boleto a la ronda principal del certamen continental. Hoy a las 21:30 recibe a Bahía y la próxima semana visitará a Independiente en Avellaneda.

“Estoy muy feliz por haber hecho el primer gol internacional en la historia del club, es una felicidad enorme. Lo importante es haber ganado y logrado la clasificación por la que trabajamos tanto”, aseguró el Tuti a Río Negro.

El crecimiento del delantero ha sido exponencial, desde el Federal A al exterior y de la segunda división uruguaya a la Sudamericana en apenas dos años. “Cuando llegué acá soñaba con ascender, pero no imaginaba lo que está pasando ahora. Todo se dio a base de esfuerzo y entrenamiento. El club tiene un proyecto que se está llevando muy bien y por eso nos está yendo así”, analizó.

Además de Bahía y a Independiente, Torque enfrentará a Deportivo Guabirá de Bolivia en el Grupo B de la Sudamericana que por primera vez se disputa en zonas antes de ir a playoffs.

“La fase de grupos va a ser muy dura, hay grandes equipos. Independiente ya sabemos lo grande que es, es el que más copas tiene. Pero vamos a intentar llevar nuestra idea de juego y ver para qué estamos”, expresó Del Prete.

El Tuti no pierde de vista lo que ocurre en el día a día de su amado Cipolletti a pesar de la lejanía. El jugador sigue todos los partidos del club que lo formó y compartió su alegría por el gran inicio en el Federal A.

“Estoy muy contento por el arranque del equipo, los muchachos se lo merecían, hicieron un esfuerzo grande. Con Olimpo jugaron un partidazo, nos dieron una alegría importante a los hinchas, ilusiona”, comentó.

Pase lo que pase en su promisorio futuro, Del Prete ya forma parte de la historia de Torque. Un club que, al igual que el Tuti, parece no tener techo.