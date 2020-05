Descartaron 21 casos sospechosos en Jacobacci, pero la incertidumbre persiste

Pasadas las 20 de este lunes, las tensiones se aflojaron en la sociedad jacobaccina. La información brindada por la Secretaria de Políticas Públicas de la provincia, Mercedes Iberó, sobre el descarte de 21 hisopados, generó un poco de alivio en la ciudad.

El sábado se confirmaron los dos primeros casos de COVID-19. Uno de ellos, en una mujer mayor del hogar de ancianos San José y el otro en un joven de 18 años.

A partir de allí atención se centró en los posibles contagios. Rápidamente se aislaron a los contactos directos de estas dos personas para evitar la propagación del virus. Si bien, la negatividad de los resultados de los hisopados trajo un poco de tranquilidad, también genero incertumbre. El trabajo de Salud está centrado en la búsqueda del caso cero.

Desde la provincia informaron que se intensifica política de búsqueda de casos de COVID-19, en el marco de la política de prevención para evitar nuevos contagios

Se desarrolla una amplia tarea de testeos para detectar casos de COVID-19 entre los contactos estrechos de personas enfermas.

En los últimos días, se especial foco en San Carlos de Bariloche e Ingeniero Jacobacci. Particularmente, en ambas ciudades, se testeó a todos los contactos estrechos, con y sin síntomas, de manera de poder aislar e internar rápidamente a los positivos y así evitar la propagación viral.

La suma de casos descartados en toda la provincia en el último día asciende a 77, debido al gran trabajo de los equipos epidemiológicos.



La información brindada por el gobierno consigna que San Carlos de Bariloche se realizaron este lunes 34 hisopados (de los cuales se descartaron 33) y en Ingeniero Jacobacci se realizaron 21 (todos descartados). Asimismo, se descartaron 9 en Cipolletti, 4 en General Roca, 4 en Viedma, 2 en Chimpay, 2 en Luis Beltrán y 1 en Maquinchao. Por esta intensa pesquisa, se detectaron dos nuevos casos positivos (1 en Bariloche y 1 en Ingeniero Huergo).



Particularmente en San Carlos de Bariloche se desplegó un intenso operativo en distintos barrios, centrado en núcleos específicos de la población relacionados con los casos detectados en los últimos días, de manera tal de salir a buscar nuevos positivos si los hubiera, para aislarlos y actuar en consecuencia. La tarea se focaliza sobre los contactos estrechos de los positivos. De esta manera, no se espera la llegada de los casos al sistema de salud, sino que se sale a atacar el problema con mayor cantidad de testeos.



En Ingeniero Jacobacci se realizó una tarea similar con los contactos estrechos de los dos pacientes detectados el pasado sábado, los primeros en esa localidad.



En el resto de las ciudades rionegrinas se sigue manteniendo un alto nivel de testeos diarios con una definición de caso muy sensible, es decir, que al menor síntoma se aborda al paciente como caso sospechoso. La fiebre es tenida en cuenta como uno más de los síntomas. De esta manera, si alguien tiene dolor de garganta o tos se procede al hisopado aunque no tenga fiebre, para detectar o descartar un posible caso de coronavirus. Se trata de una decisión estrictamente epidemiológica para elevar el nivel de prevención.



Por otra parte, en Río Negro, antes de volver a trabajar, al día 14 de su aislamiento, se testea a todo el personal de salud o que trabaja con adultos mayores y que fueron contacto estrecho con casos positivos, como una forma más de cuidar a la población.