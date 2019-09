Desciende el brote de gastroenteritis en Bariloche

El brote de gastroenteritis desatado en Bariloche especialmente en la población de egresados entró en una curva de descenso y se esperan los resultados del Instituto Malbrán para confirmar el origen que en principio se presume viral.

El director del hospital Ramón Carrillo, Leonardo Gil, precisó que el conteo final de los afectados por el brote de gastroenteritis en los últimos 20 días se incrementó a unas 700 personas debido a que se sumaron los registros que hasta hace unos días eran informales.

El miércoles el médico había indicado que el brote había afectado a 426 personas, mayoritariamente estudiantes que realizan su viaje de egresados en Bariloche. La cifra se incrementó con el registro final pero no se tratan de casos nuevos en las últimas horas.

“El brote va en descenso comenzamos con grupos masivos de más de 300 afectados, después 70 y los últimos fueron 4 o 5 afectados”, indicó Gil quien remarcó que a pesar de tratarse de una cifra alta, se trata solo del 2 por ciento de los egresados que visitaron la ciudad en los últimos 20 días, cuando se produjeron los casos.

El director del hospital y responsable de la IV Zona Sanitaria, indicó que del total hubo 3 pacientes internados en un sanatorio local por deshidratación y otra estudiante que fue internada al llegar a Buenos Aires tras haber tenido vómitos en el viaje de regreso.

Gil dijo que se trató de “cuadros benignos, que son molestos pero no graves”. La principal manifestación fue a través de vómitos.

Respecto a la procedencia del brote, los primeros estudios realizados en Bariloche descartaron que estén vinculados con el agua del cerro Catedral o alimentos en mal estado. Gil señaló que la transmisión masiva se habría dado de “manera fecal oral por falta de higiene en las manos o posible manipulación de alimentos con las manos sucias”.

Las autoridades sanitarias esperan los resultados de muestras de un paciente enviadas al Instituto Malbrán aunque el director del hospital indicó que el resultado no será determinante debido a que solo se pudo tomar una muestra con las condiciones de esterilización que se requieren.

Medidas de prevención

Ante los casos de gastroenteritis, Salud Pública emitió una serie de recomendaciones para prevenir el contagio.

Se recordó las normas de higiene personal, extremar el lavado de manos con agua y jabón -especialmente después de ir al baño- y antes de comer, no consumir alimentos que no estén bien cocidos, lavar bien las frutas que se consumen crudas, no consumir comidas recalentadas.

También se recomendó tomar agua potable, no consumir agua de arroyos, ríos o lagos, ventilar diariamente los ambientes durante tres horas, evitar el contacto con materia fecal , vómitos y saliva de personas afectadas.

Ante el agravamiento del cuadro se debe consultar a un médico.