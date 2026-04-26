Viedma activa un operativo de limpieza: qué residuos se pueden llevar y en qué horarios

La Municipalidad de Viedma puso en marcha una nueva etapa del programa «Viedma Limpia en Comunidad», que en esta oportunidad llegará a los barrios Inalauquen, Guido y Unión con un operativo integral de limpieza.

Las jornadas se desarrollarán los días 27, 28, 29 y 30 de abril, en el horario de 8:30 a 14. Durante ese período, se instalarán estaciones estratégicas para que vecinos y vecinas puedan acercar distintos tipos de residuos.

El dispositivo permitirá descartar residuos voluminosos, como maderas, restos de artefactos y chapas, además de materiales reciclables. Desde el Municipio recordaron que no se recibirán escombros en los puntos habilitados, por lo que se solicita especial colaboración de la comunidad.

Para facilitar el acopio, los contenedores estarán ubicados en:

Barrio Guido: junta vecinal, en calle Harosteguy 68.

junta vecinal, en calle Harosteguy 68. Barrio Inalauquen: junta vecinal, en calle Inayacal 224.

El operativo contará con maquinaria especializada y cuadrillas de servicios públicos, con el objetivo de erradicar microbasurales y mejorar las condiciones ambientales en distintos sectores de la ciudad.

Desde el Ejecutivo local destacaron que este tipo de intervenciones también apunta a fortalecer el compromiso vecinal en el cuidado del espacio público, promoviendo prácticas responsables en la gestión de residuos en la capital rionegrina.