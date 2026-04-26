Paro en el BCRA: cómo afectará a los cajeros y bancos de Neuquén y Río Negro este lunes 27 de abril

La Asociación Bancaria ratificó un paro total de actividades para este lunes 27 de abril, que afectará exclusivamente al personal del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El conflicto comenzó luego de la decisión de la entidad monetaria de cerrar 12 tesorerías regionales, una medida que el gremio considera un ataque a los puestos de trabajo y a la logística del interior.

Pese a que la huelga es en el organismo central, en Neuquén y Río Negro se espera un impacto indirecto que los usuarios deben tener en cuenta.

Qué pasará en las sucursales de la región con el paro de la Asociación Bancaria este lunes 27 de abril

Para llevar tranquilidad, es importante distinguir entre el Banco Central y los bancos donde operamos habitualmente:

Atención al público: los bancos como el BPN, Nación, Macro o Galicia abrirán normalmente . Sus empleados no están de paro, por lo que podrás ir a la sucursal en el horario de siempre.

los bancos como el . Sus empleados no están de paro, por lo que podrás ir a la sucursal en el horario de siempre. Cajeros automáticos: deberían funcionar de forma habitual. Las entidades realizaron cargas preventivas (como si fuera un feriado), aunque en localidades del interior podría haber menos billetes hacia el final del lunes por la falta de reposición desde el BCRA.

deberían funcionar de forma habitual. Las entidades realizaron cargas preventivas (como si fuera un feriado), aunque en localidades del interior podría haber menos billetes hacia el final del lunes por la falta de reposición desde el BCRA. Home Banking y Apps: todo lo digital (transferencias, Mercado Pago, MODO) operará sin restricciones.

Jorge Luis Rodríguez, secretario general de La Bancaria Río Negro, advirtió a Diario RÍO NEGRO que la medida no es solo un reclamo de oficina. Al cerrarse las tesorerías regionales (como la de Viedma), se interrumpe el traslado de efectivo.

«Esto afecta todo el sistema; no se trasladará efectivo a las regiones y los trámites entre bancos se verán demorados», señaló.

El BCRA decidió cerrar sedes en ciudades como Salta, Paraná y Comodoro Rivadavia, argumentando que el uso de efectivo cayó drásticamente (del 6% al 2% del PBI). El gremio rechaza el traslado de los 32 trabajadores afectados y defiende la presencia de las tesorerías en las provincias como una cuestión de soberanía financiera.