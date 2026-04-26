Decenas de adopciones de perros en la Feria Animalada de Neuquén, algunos rescatados de situaciones de maltrato

La Feria Animalada volvió a convocar a cientos de familias en Neuquén. Hubo adopciones responsables de perros y actividades de concientización. El evento reafirmó su crecimiento en su tercer año consecutivo.

La actividad tuvo espacios de vacunación y desparasitación.

Feria en Neuquén con sorteos, vacunación, desparacitación y más

“Como podrán ver, muchísima concurrencia. Al ingreso le damos un numerito para los sorteos y tuvimos que usar un segundo talonario porque superamos las quinientas personas”, destacó la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti.

La funcionaria remarcó el carácter convocante de la propuesta: “Es un evento que la gente disfruta, viene en familia un sábado a la tarde, en un lugar sumamente agradable. Estamos todos muy contentos”.

Además, la feria incluyó espacios de vacunación y desparasitación, junto a acciones de concientización sobre el cuidado responsable. “Es una jornada sumamente positiva, sobre todo por esto que buscamos desde el municipio hace tanto tiempo: cuidar a los animales, traerlos a vacunar y desparasitarlos”, explicó.

El evento también contó con la participación de emprendedores locales, quienes ofrecieron productos para mascotas y registraron buenas ventas. A lo largo de la tarde, se realizaron sorteos para el público, acompañando el constante recambio de visitantes.

40 adopciones de cachorros, algunos rescatados de situaciones de maltrato

Uno de los ejes centrales fue la adopción de animales, muchos de ellos rescatados de situaciones de maltrato. Durante la jornada se concretaron 40 adopciones de cachorros, mientras que de los cinco perros adultos solo quedaron dos sin hogar. “Hay varias familias que están viendo de adoptar”, señaló De Giovanetti.

Destacó el trabajo previo que permite que los animales lleguen en condiciones de ser adoptados: se trata de perros rescatados que, tras recibir atención veterinaria y cuidados, pueden integrarse a una nueva familia.

Las actividades se desarrollaron en el marco del Mes del Animal, que incluyó operativos de esterilización y capacitaciones. “El sábado pasado se realizaron 90 intervenciones y los turnos se completaron en un día. Además, el curso de RCP para animales se llenó en solo tres horas”, detalló la secretaria.

De Giovanetti anticipó una nueva edición. “Todo lo que es temática animal convoca muchísimo. Esta feria nos deja más que contentos y ya empezaremos a organizar la próxima”, concluyó.