Trompos y velocidad al nivel Fórmula 1: Franco Colapinto desató la euforia en Palermo e hizo vibrar a más de 500 mil personas

Buenos Aires vive una jornada histórica de automovilismo. Minutos antes de las 13, el silencio de Palermo se rompió con el rugido del motor Renault V8 del Lotus E20, el monoplaza con el que Franco Colapinto inició su exhibición ante una multitud calculada en 500 mil personas.

El piloto pilarense de la escudería Alpine maravilló a los presentes con aceleradas a fondo y una serie de trompos que desataron la euforia en las tribunas montadas sobre el circuito callejero.

Foto: Clarín Fotografía.

Épico: Pato Sardelli tocó el himno con su guitarra y Colapinto hizo delirar a 500 mil personas

Acompañado por su familia —su mamá Andrea, su papá Aníbal y su abuela—, Colapinto se mostró impactado por la convocatoria. «Es una locura, gracias a todos por venir. Es un sueño hecho realidad», declaró a la prensa antes de subirse al cockpit.

Su padre, Aníbal Colapinto, también compartió la emoción: «Tengo una felicidad enorme, que el pueblo argentino lo disfrute».

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Antes de que Franco Colapinto saliera a pista, Patricio «Pato» Sardelli, líder de Airbag, fue el encargado de abrir la exhibición con una potente interpretación del Himno Nacional Argentino en guitarra eléctrica. La versión, cargada de distorsión y épica, preparó el terreno para lo que sería una jornada inolvidable de automovilismo.

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El cronograma de la tarde: el encuentro con la leyenda

La exhibición no termina con el Lotus. El plato fuerte de la jornada tendrá un componente emocional único:

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14:30: Franco volverá a pista para conducir el legendario Flecha de Plata , el auto con el que Juan Manuel Fangio inmortalizó su nombre en la historia de la Fórmula 1.

Franco volverá a pista para conducir el legendario , el auto con el que inmortalizó su nombre en la historia de la Fórmula 1. 15:15: Será la última salida oficial acelerando el monoplaza moderno de F1 para despedirse del público a pura velocidad.

Será la última salida oficial acelerando el monoplaza moderno de F1 para despedirse del público a pura velocidad. 15:55: El cierre será un desfile sobre un bus descapotable para que el piloto pueda saludar de cerca a la marea de fanáticos que colmó la zona de los bosques de Palermo.

Con este despliegue, Colapinto reafirma su conexión con el público argentino en un evento que ya se perfila como uno de los hitos deportivos más importantes del año en la ciudad.