Desde Europa afirman que Agüero será compañero de Messi en Barcelona

Desde que anunció su salida del Manchester City, luego de diez años en el club, Sergio Agüero empezó a analizar su futuro en el fútbol europeo y en las últimas horas parece haber tomado una decisión. Según indicaron hoy desde Europa, el Kun firmará en las próximas horas con Barcelona.

La información fue ratifica por Fabrizio Romano, uno de los periodistas especializados en el mercado de pases de la UEFA, en su cuenta personal de Twitter. De esta manera, Agüero compartiría equipo con Lionel Messi luego de sus encuentros en la Selección.

La dirigencia del Barcelona, con Joan Laporta como su flamante presidente, busca armar un equipo competitivo de cara a la temporada que viene y el arribo del Kun será fundamental. Especialmente para seducir a la Pulga para que se quede en suelo catalán.

Sergio Agüero to Barcelona, here we go! He’s set to join until June 2023, agreement reached. Bonus included in case Barça will win the UCL. 🔵🔴 #FCB



More: Barcelona are also getting closer to sign Memphis Depay. He confirmed to his new lawyers that he wants to join Barça 🚨🇳🇱