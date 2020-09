Desigualdades en la pandemia

Junín de los Andes

Acá en Junín hay ya varios casos positivos de covid.



El primer caso, a mi modo de ver, fue por negligencia de la persona que vino de Roca a visitar a sus padres mayores por su estado de salud. El hombre en cuestión ignoraba que tenía el virus y, por ende, podía contagiar a sus pares.



El segundo caso fue un policía que prestaba servicios en el puesto de control al acceso de la ciudad, o sea el control uno (el más estricto).

Pero ese no es el punto; al primer caso se lo “crucificó” en las redes, memes por todos lados, etc. Claro, es un cuidadano común de bajos recursos.

Al policía se lo quiso tapar de todas formas, primero negando que había ido a Piedra del Águila a una fiesta, pidiendo desde el comisario hasta abajo que no se estigmatice el caso.



El otro día un gendarme de San Martín evadió un control policial, casi atropella a policías y fue interceptado más adelante, pero lo dejaron seguir a su domicilio.



Mi pregunta es: la Justicia, la Policía ¿actúan de igual manera? Si a eso le sumamos los de Chapelco filmándose burlonamente: no todos somos iguales ante la ley.



Jorge Porrino

DNI 11.845.992