Detallaron cómo será la vacunación a docentes de Río Negro

En una nueva conferencia de prensa semanal por parte del Ministerio de Salud de Río Negro, se informó que la curva de contagio sigue en descenso pero alertaron a mantener las medidas sanitarias. También dieron detalles acerca de cómo será la vacunación a los docentes con las 8.100 dosis de la vacuna Sinopaharm de China.

"El Ministerio de Educación de la Nación armó cinco grupos diferentes de prioridades para vacunar", dijo la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Iberó, acerca del inicio de la vacunación a los docentes.

Explicó que con las dosis de Sinopharm, que están habilitadas para personas menores de 59 años, Nación indicó que serán destinadas para los docentes y se va a vacunar aquellos que se encuentran dentro del Grupo 1 que son las personas que trabajan en equipos de gestión, jardines maternales, nivel inicial, docentes de 1°, 2° y 3° grado, y Educación Especial.

"Esas son las personas que a través de INNOVA que realizó la plataforma informática les va a llegar el turno para cuando se van a aplicar", sostuvo Ibero quien además detalló que "Educación mandó los listados, los hospitales mandaron los turnos disponibles".

Agregó que "estas dos informaciones, la agencia INNOVA generó las listas y distribuye en esos horarios, que ofrecieron los vacunatorios los diferentes turnos".

En cuanto a la situación sanitaria por el coronavirus en la provincia, Iberó afirmó que "van disminuyendo los casos" y que "tenemos menos de 2.000 activos y la última vez que tuvimos menos de 2.000 activos fue a fin de agosto y eso tranquiliza mucho".

También detalló que la ocupación de camas de terapia intensiva se encuentra en un 73% y hay 51 camas libres. Afirmó que hay 64 camas ocupadas por covid-19 y sostuvo que "comparado con lo que tuvimos en algún momento, estamos mucho mejor".

Más allá de estos datos alentadores, la funcionaria aconsejó que "no es que no hay más casos nuevos. Hoy en la Provincia hay 182 casos y no nos olvidemos que la mejor vacuna que tenemos es el distanciamiento, el tapabocas y alcohol en gel".