Detectan irregularidades en los planes de viviendas del IPPV

La pandemia frenó varias actividades y entre ellas, el relevamiento que realiza el Instituto Provincial de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), sobre los planes en la provincia para constatar posibles situaciones irregulares.

En los últimos meses se multiplicaron las denuncias hacia las personas relacionadas a la ocupación de las viviendas y es por eso que el organismo reinició los controles habitacionales en el territorio rionegrino.

Ese relevamiento se inició en el Distrito noroeste de Cipolletti, donde cinco técnicos de distintas delegaciones de la provincia relevaron más de 750 inmuebles y se detectaron situaciones irregulares. Entre ellas, hay viviendas que fueron alquiladas y en otros casos aún no están habitadas. IPPV también informó que esas casas construidas con la intermediación del organismo no pueden ser vendidas, compradas ni alquiladas, hasta tanto el adjudicatario no sea propietario.



Esos relevamientos, casa por casa, se desarrollaron durante cuatro fines de semana, ya que las inspecciones se realizan los sábados y domingos, con la misión de encontrar a las familias en sus viviendas para constatar quiénes las habitan.

“A partir de muchos reclamos de vecinos que nos avisan de las viviendas vacías o que no están ocupadas por sus legítimos adjudicatarios, empezamos en el distrito noreste de Cipolletti y detectamos irregularidades”, afirmó la interventora del IPPV, Inés Pérez Raventos.



Explicó que esta primera visita “se deja una notificación que tienen que hacer un descargo para explicar por qué no se encuentra habitando en la vivienda y en el transcurso del segundo mes realizamos una segunda visita”.

La funcionaria detalló que este mismo control se irá desarrollando en otras localidades. Afirmó que el año pasado por la pandemia del coronavirus no se estaban realizando de manera continuada.



En Río Negro, el pago de las cuotas del IPPV tiene un cumplimiento del 55%. Los recursos del organismo se componen esencialmente por transferencias federales -FONAVI- aunque la disponibilidad más directa del organismo corresponde al pago de las cuotas de viviendas, que suman unos 12 millones mensuales.



Es por eso que también se aceleró la campaña para regularizar las deudas a través de la oficina virtual para poder acceder a los pagos pendientes, cancelar deudas y también al acceso definitivo de la escritura. En cualquiera de estos casos, se puede enviar un correo electrónico a pagos@ippv.gob.ar o por Whatsapp al 2920 270979,



También se detalló que si alguna familia no cuenta con recursos por la situación socioeconómica ante el atraso de las cuotas, hay posibilidades de una refacturación o convenios para regularizar esa situación. El IPPV confirmó que se inició la facturación de aquellas viviendas que fueron entregadas antes que empezará la pandemia con vencimiento abril.