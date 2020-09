Detuvieron a dos pescadores furtivos con 400 pejerreyes en Loma de la Lata

Durante esta madrugada, Gendarmería observó "movimientos raros" en la zona de compuertas de Loma de la Lata y advirtió a la Dirección Provincial de Áreas Naturales Protegidas. Personal policial y de Fauna se dirigió hasta el lugar y se encontró con seis pescadores nocturnos y su botín: 400 pejerreyes. Dos hombres fueron detenidos, pero otros cuatro escaparon en un vehículos.

Así lo informó Lucía Redondo, la directora de Áreas Naturales Protegidas, en medios radiales. Agregó que los pescados incautados serán donados a los comedores, ya que se pudo conservar la cadena de frío.

Redondo enfatizó que la celebración de "la liberación de un cóndor neuquino", en el día de ayer, se vio empañada por la "triste noticia" de pescadores furtivos en la zona de compuertas de Loma de la Lata. "Son depredadores de la diversidad de los embalses neuquinos", aseveró.

La directora remarcó que la caza ilegal de "peces no es un tema menor". Explicó que no solo se trata de 400 pejerreyes: "Tiene un impacto directo porque estamos en plena época reproductiva".

Redondo señaló que hay toda una actividad comercial ilegal detrás de la pesca furtiva. Sostuvo que para los consumidores representa un riesgo, ya que desconocen la procedencia y el estado de la mercadería, que pudo no haber conservado la cadena de frío.

Por otro lado, pidió a la comunidad que no consuma pescado sin conocer de donde proviene. "Si no hay demanda, no hay caza furtiva", enfatizó y agregó: "Hay que concientizar que el desastre que significa es enorme".

Los pescadores furtivos capturaban con redes y butrones adaptados para la pesca en zona de compuertas. Dado el equipamiento y la modalidad, se cree que tienen experiencia en la venta ilegal de pescado.

Incautaron 426 piezas. (Foto: Gentileza).

El hecho ocurrió esta madrugada, a las 2, en Loma de la Lata cuando Gendarmería Nacional observó "movimientos raros". Redondo indicó que detuvieron a dos pescadores nocturnos, pero contó que otros cuatro se dieron a la fuga en un vehículo.

Afirmó que de todas maneras fueron identificados, ya que su conductor tenía antecedentes de pesca furtiva. Explicó que estaban esperando a que amanezca para notificarlos. Remarcó que continuarán con la causa por furtivismo que tomó la fiscalía de Delitos Ambientales.

Como encontraron a los 400 pejerreyes recién capturados, podrán ser donados a los comedores de la provincia, ya que no perdieron la cadena de frío.

Informó que en el procedimiento realizado esta mañana participó Gendarmería Nacional, Fauna Regional Este y la Policía de Neuquén.