Deuda y responsabilidad penal

La deuda con el FMI se encuadra en la teoría jurídica denominada “deuda odiosa” que bien puede ser repudiada por su formación y destino ilegal.

Es interesante saber que actualmente fondos especulativos (de cobertura en su disposición técnica) sobrevuelan Buenos Aires, contactándose con asesores económicos de los candidatos presidenciales y ofreciendo “inversión extranjera” o asistencia financiera a través de la compra de deuda que el país emitiría bajo nuevas condiciones de mercado, devaluación mediante. Por supuesto esos inversores contratarán la consultoría mensual de estos asesores y economistas (algunos de los cuales vemos en los canales de televisión y radio a diario), que podrían resultar funcionarios con poder de decisión en el gobierno futuro.” (Río Negro “ El Bocado Argentino, Endeudar al País , 22/10/2015 )

Expresamos este comentario antes de la elección presidencial del año 2015. Todo lo que el párrafo dice sucedió.

Prestidigitación , tarotismo , astros… nada de ello. Se trata de una matriz que se repite hace casi 70 años y cuyo objetivo principal no es solo tomar deuda para solventar el gasto público (para afrontar los costos superiores a los ingresos ) sino que los grandes empresarios argentinos y extranjeros convierten sus ganancias en moneda nacional a dólares y la transfieren al exterior , consolidando sus ganancias , en lo que antes era “ la moneda dura”.

El proceso previo a la crisis sistémica del año 2001 evidenció el mismo fenómeno. En la etapa menemista , mediante la convertibilidad, se permitió transferir mediante el “ artilugio “ del uno a uno primero los montos obtenidos por la privatización de gran parte de los activos del Estado y , agotados ellos , encarar el endeudamiento en dólares para continuar el proceso , que desemboca en la catástrofe del 2001 .

Se formó entonces una comisión del Congreso para investigar la fuga de centenares de containers con dólares desde Ezeiza meses antes de la implosión, dinero que en parte fue recibido de un préstamo del FMI , según la oficina de evaluación del organismo. Esa comisión estableció que centenas de bancos y empresas fugaron incluso dólares que integraban parte del préstamo del Fondo.

La impunidad se concretó de todas formas. Sin embargo la denominada “ causa Olmos “ había llegado ( año 2000 ) a una sentencia histórica a nivel global donde el Juez Jorge Ballesteros ( obligado a renunciar como camarista penal en el año 2018 dado que no resultaba funcional a la estrategia judicial en curso ) estableció la ilicitud de la deuda con el Fondo Monetario. En la Argentina de los año 2016-2019 se orquestó un verdadero “sistema de endeudamiento público intencionado “(explicado en este diario en múltiples columnas durante ese periodo ) cuyo objetivo no fue pagar gasto público en pesos con dólares , sino dotar a los agentes económicos más poderosos de disponibilidad de dólares para remitirlos al exterior, consolidando ganancias por utilidades y rentas extraordinarias en pesos a través de lebac y lelic.

No se trata de cuestiones no judiciales de política económica, sino que el destino principal de esos dólares obtenidos del endeudamiento y las graves violaciones administrativas y legales incurridas en el proceso de toma de deuda, ameritan una investigación penal en tanto la comisión de diversos delitos contra la administración publica. Se trata de dólares que deberemos pagar ( deuda tomada con privados y con el FMI ) durante varias décadas al igual que la impaga en el 2001 . Ha sido violada la ley de administración financiera, la constitución y la normativa del Banco Central , y el propio FMI atraviesa una investigación interna en tanto concedió a la Argentina el crédito más grande de su historia violando sus Estatutos . Ello dado que el cupo asignado al País fue superado en varias veces, no hubo controles internos de otorgamiento - es público que fue dado por la administración de los EE.UU. para que reeligiera el ex presidente Macri - y el destino del mismo fue para facilitar la salida de capitales del País , lo cual pudo constatarse en cada tramo de otorgamiento recibido. No hicieron nada para evitarlo y para respetar sus propia normativa, porque existía un objetivo geoestratégico: no solo que ganara el ex presidente, sino que un País de envergadura y posibilidades quede atrapado varias décadas más en “la trampa de la deuda”. Es la mejor forma para que no se desarrolle; los ingleses a través de su imperio bien lo saben. Pero para lograr el objetivo deben existir actores internos que posibiliten lograr el objetivo: me refiero a Argentinos .

La deuda con el FMI se encuadra en la teoría jurídica denominada “ deuda odiosa “ ( de la cual nos hemos ocupado en foros internacionales ) que bien puede ser repudiada por su formación y destino ilegal , en tanto se violaron normas de orden interno y externo ( el acreedor y el deudor ) pero primariamente resulta indispensable abordar la querella criminal que anunció el Gobierno Nacional en la apertura de sesiones legislativas . Nunca más deuda externa para ser fugada del País .

* Abogado y docente