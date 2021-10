Día del Seguro: Binaria te brinda la posibilidad de estar protegido vos y tu familia

Con más de 48 años de experiencia, el Grupo Osde es una de las mayores organizaciones argentinas dedicadas a brindar servicios a las personas y acompañarlas en las distintas etapas de su vida.

El Grupo se encuentra conformado por Osde, Binaria Seguros de Vida y de Retiro, Interturis, Urgencias y Fundación Osde.

Hoy, en el día del Seguro, queremos comentarte acerca de Binaria. Más precisamente comunicarte la importancia de estar protegidos.

Y si hoy te detenés a pensar, a reflexionar….. ¿Qué es lo más importante para vos? ¿En quién pensas cada vez que tomás una decisión? ¿Alguna vez pensaste en protegerte? ¿Alguna vez pensaste en qué sueños y proyectos de tu familia quisieras proteger?

Lamentablemente los argentinos no tomamos la dimensión que tiene poder contar con un seguro de vida. Pensamos que nunca nos va a pasar, nos creemos inmortales, no somos previsores, lo vemos como un gasto. En realidad no lo es, y lo adecuado sería incorporarlo como una inversión en vos, en tu familia y en tus proyectos.

Un seguro de vida es una oportunidad de transmitir el amor y el compromiso de protegerte a vos y a los seres que amás. Elegir un seguro de vida pensando en ellos es una forma solidaria y concreta de asegurarles hoy un futuro sólido. De saber que pase lo que pase, van a contar con el bienestar y la tranquilidad que imaginás.

Binaria combina seguridad y valores para resguardar el futuro que deseaste y acompañarte en las distintas etapas de la vida. Además, acompañamos a las empresas para brindarles soluciones integrales de acuerdo a sus necesidades, garantizándoles protección y tranquilidad para los miembros que la conforman y sus familias.

Acercate a las oficinas de Osde en la región, contactanos y junto con nuestro equipo de asesores profesionales armamos algo a tu medida. Te vas a sorprender, porque el costo de un seguro de vida no es para nada oneroso y otorga una gran tranquilidad ante cualquier imprevisto familiar.

Seamos previsores, el momento es ahora… no lo postergues, porque mañana puede ser tarde.