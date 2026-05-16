Voraz incendio sobre avenida Bustillo en Bariloche: destruyó el histórico Hotel Huemul

El fuego afectó el sector de ingreso de un establecimiento que se encuentra en refacción.

Un impactante incendio se desató durante la tarde de este sábado en el histórico Hotel Huemul, ubicado sobre la avenida Bustillo de San Carlos de Bariloche, y provocó pérdidas totales en gran parte del establecimiento.

El fuego afectó principalmente el sector de ingreso del hotel, que actualmente se encontraba en refacción. Según relataron vecinos de la zona, las llamas habrían comenzado tras una quema de hojas secas que se salió de control y rápidamente avanzó sobre la estructura.

Incendio sobre avenida Bustillo en Bariloche: perdidas totales en un histórico hotel

A pesar de la magnitud del incendio, no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad. Tanto huéspedes como trabajadores lograron evacuar el edificio a tiempo gracias al rápido accionar del personal del hotel, que recorrió habitación por habitación para alertar a quienes se encontraban en el lugar.

La situación generó momentos de fuerte tensión entre vecinos y personas que circulaban por la zona, mientras densas columnas de humo podían observarse desde distintos puntos de la ciudad turística.

De acuerdo con información aportada por testigos, una mujer debió ser asistida por inhalación de humo, aunque se encuentra fuera de peligro.

En el operativo trabajan de manera conjunta todos los cuarteles de bomberos voluntarios de Bariloche, junto a personal de SPLIF, Policía de Río Negro, Protección Civil, Prefectura Naval, Camuzzi y la Cooperativa de Electricidad Bariloche.

Además, se dispusieron cortes preventivos sobre avenida Bustillo para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar riesgos para automovilistas y peatones.

Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro y trabajan intensamente para controlar por completo las llamas y evitar que el fuego se propague a construcciones cercanas.