Ganadería | Cómo lograr terneros más pesados al destete

A partir del tercer mes, el ternero comienza a comer pasto, y es fundamental que este sea de calidad. Foto: archivo Andrés Maripe.

La cría del ternero al pie de la madre es una de las etapas más importantes en su vida. Obtener buenas ganancias de peso diarias en esa etapa del ternero nos asegura:

Llegar con terneros más pesados al destete, para obtener mayores ingresos económicos. Lograr que las terneras lleguen con menor edad y más peso a la pubertad.

Leche y pasto: las claves para una buena cría de terneros

Las vacas que ganan peso en el preparto y llegan al parto con buena condición corporal tienden a tener terneros con mayores ganancias de peso durante toda la lactancia y a lograr mayores pesos del ternero al destete.

Para el caso de las vacas que paren dos meses antes del pico de producción de pasto (cabeza de parición), después del parto, las vacas llegan a su pico de producción de leche a los tres meses de parida. Luego su curva de producción de leche va disminuyendo hasta el destete. Ver gráfico: columnas azules.

Por el otro lado, el ternero cuando nace cubre el 100% de sus requerimientos consumiendo solo leche que le brinda su madre, hasta su tercer mes de vida (columnas celestes en el gráfico adjunto).

A partir del tercer mes, el ternero sigue creciendo y su consumo de alimento aumenta, pero ya no es cubierto totalmente por leche, porque la curva de lactancia de la madre comienza a disminuir. Por lo tanto, debe empezar a consumir también forraje, hasta que en el séptimo mes la leche representa tan solo el 10% de su ración; el resto lo cubre con pasto (ver columnas naranjas en el gráfico adjunto).

De esta manera, el ternero al consumir forraje comienza a desarrollar su rumen para convertirse en rumiante. Hasta los tres meses de vida funcionaba con un monogástrico.

Por esta razón es fundamental que, a partir del tercer mes de vida, que es cuando el ternero comienza a comer pasto, este sea de calidad, para asegurarnos de que siga teniendo un buen ritmo de engorde al pie de la madre.

Una vaca de buena condición como principio rector de la cría bovina

Para el caso de las vacas cabeza de parición (julio), estas van a lograr terneros más pesados por tener estos mayores tiempos de lactancia hasta el destete (marzo) y poder aprovechar todo el pico de producción de pasto de primavera.

Para cualquier criador, no es lo mismo destetar un ternero de 175 kg/cab que uno de 240 kg/ha consumiendo pasto y leche. Por eso una buena vaca de carne con buena genética para producir leche y bien alimentada nos va a entregar un ternero pesado al destete, sin tener la necesidad de suplementarlo después del destete para aumentarle su peso con un costo de alimentación adicional. Esto se observa en la tabla adjunta.

El cuadro muestra la evolución de la ganancia de peso del ternero al pie de la madre para una vaca mal alimentada durante la lactancia versus otra bien alimentada.

Se puede ver cómo en la vaca mal alimentada la ganancia del ternero durante los tres primeros meses de lactancia es buena, pero regular en los últimos seis meses de lactancia provocando un bajo peso del ternero al destete (175 kg/cab) debido a la falta de calidad y cantidad de pasto.

En el caso de la vaca bien alimentada se puede ver que la ganancia del ternero al pie de su madre durante los tres primeros meses es muy buena, lo mismo que en los últimos seis meses de la lactancia, ya que en este caso sí se le dio muy buena cantidad y calidad de pasto dando como resultado un ternero de 240 kg/cab al destete.

Cuando uno se refiere a darle calidad del pasto al ternero significa darle pasturas que contengan especies de calidad como la alfalfa, o el lotus corniculatus y/o gramíneas de verano en estado de macollaje.

La producción de leche va a depender de la edad de la madre. Las vaquillonas y vacas viejas producen menos leche que las adultas (5-7 años).

Las vacas que ganan peso en exceso, durante toda la lactancia, tienden a destetar terneros más livianos, ya que muestran que no son buenas productoras de leche. En cambio, las vacas de primera parición, que ganan más peso durante la lactancia, tienden a destetar terneros más pesados. Las vaquillonas de 15 meses, vacas viejas, vacas cola y las de baja condición corporal son las que destetan terneros más livianos.

Campo de cría de terneros en Río Negro. Foto: archivo Florencia Salto.

Los terneros más pesados al nacer suelen ser los más pesados al destete. Una técnica para aumentar el peso del destete para los terneros que nacen cola de parición es cruzar las vacas cola de parición con un toro de otra raza para obtener las ventajas del vigor híbrido.

Para tomar la decisión de destetar, más que tener en cuenta la edad del ternero, hay que ver la época del año, la producción y calidad del pasto y la condición corporal de la vaca. Después de los siete meses de edad del ternero, hay que pensar siempre en la vaca.

No tiene sentido tener los terneros al pie de la madre después de los siete meses de edad, ya que la ganancia post destete no varía en nada para los terneros destetados a los 5-7 meses. Al contrario, la vaca y el ternero se vuelven competidores por el pasto, los terneros se llenan de parásitos internos eliminados naturalmente por las vacas y la continuidad de la lactancia hace que la vaca no recupere su condición corporal para afrontar un nuevo ciclo reproductivo con buenos resultado.

Y un párrafo para la sanidad. Cuando los terneros están al pie de su madre, es básico realizarles un buen plan sanitario, ya que tienen sus defensas bajas por tener poco desarrollado su sistema inmune y, cuando se los vacuna, requieren colocarles doble dosis de todas las vacunas biológicas (clostridiales y virósicas) para lograr un alto porcentaje de inmunidad. El control de los parásitos internos y externos después del cuarto mes de vida requiere estarles muy encima, ya que les afecta mucho, en especial en su ganancia de peso diaria antes del destete.

La vaca es la mejor aliada para lograr destetar terneros más pesados en forma económica.

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