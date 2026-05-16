Sinner le ganó a Medvedev y se metió en la final del Masters de Roma

Sinner superó las dificultados ante Medvedev y continúa imbatible en el Foro Itálico. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

El número 1 del mundo, Jannik Sinner, le ganó en tres sets al ruso Daniil Medvedev (7°) y se metió en la gran final del Masters de Roma. Sinner, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, se impuso por 6-2, 5-7 y 6-4, en un encuentro que se extendió durante dos horas y 37 minutos.

El enfrentamiento entre el Sinner y Medvedev había iniciado este viernes, pero se debió suspender por lluvia cuando el italiano dominaba 4-2 en el tercer set. Durante el partido, el italiano sufrió serios calambres e incluso llegó a sentirse muy mal físicamente por el desgaste que estaba realizando ante el ruso.

Sin embargo, este sábado no le dio oportunidades e hizo valer el quiebre que había conseguido en el tercer parcial para mantener sus dos turnos de saque y finalmente quedarse con el triunfo.

Con este resultado, Sinner sumó la trigésimo tercera victoria consecutiva en torneos Masters 1000 (récord absoluto) y le permitirá ir en busca de su sexto título seguido en este tipo de competiciones, tras sus consagraciones en París 2025, además de Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid 2026.

Su rival en la final será el noruego Casper Ruud (23°), que el viernes pasó por arriba al italiano Luciano Darderi (18°) con un contundente 6-1 y 6-1.

El historial entre Sinner y Ruud marca un claro dominio para el italiano, quien se impone 4-0 en el historial y además cedió solo cuatro games en los últimos dos partidos.