Embargos de ARCA: alertan por el impacto en las PyMEs y piden frenar medidas

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios reclamó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que suspenda los embargos sobre PyMEs y empresas en crisis. La entidad advirtió que las medidas afectan el flujo comercial y pueden profundizar los problemas financieros en un contexto de caída de ventas y falta de crédito.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la CAC envió una carta al titular del organismo estatal, Andrés Vásquez, con copia al ministro de Economía, Luis Caputo.

Crisis de PyMEs, caída de ventas y presión fiscal en debate

En la nota, la entidad señaló que los embargos sobre pagos de clientes pueden “agravar su situación hasta un punto irreversible”.

También advirtieron que algunas empresas podrían ser empujadas a la “marginalidad”. El documento lleva la firma del presidente, Mario Grinman, y el secretario Ángel Machado.

La CAC reconoció que el organismo actúa dentro de sus facultades legales, aunque consideró que el escenario se vuelve “totalmente inoportuno en las actuales circunstancias”.

Grinman detalló que las MiPyMEs atraviesan una combinación de reducción de ventas, aumento de costos y tasas de interés elevadas. También mencionó las dificultades para acceder al crédito en medio de los “desarreglos macroeconómicos de larga data”.

El pedido de flexibilización que llegó al ministro Luis Caputo

La entidad empresarial pidió al Gobierno “acompañar a las empresas en dificultades hasta que la situación económica general mejore”. En la carta también solicitaron flexibilizar las condiciones para acceder a planes de facilidades de pago.

También reclamaron que ARCA instruya a sus áreas legales para evitar nuevas medidas precautorias contra compañías en crisis. Según argumentaron, la continuidad de los embargos afecta la operatoria diaria y limita la capacidad de recuperación de las firmas.

En el cierre del documento, la cámara sostuvo que una flexibilización permitiría preservar empresas y recuperar a futuro el crédito fiscal. “Esta forma de accionar preservará a la gran mayoría de las empresas”, indicaron en el texto.