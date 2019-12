Dictan preventiva a un hombre por herir de cinco tiros a otro de Neuquén

El juez de garantías Lucas Yancarelli dictó cuatro meses de prisión preventiva a Sebastián González, por haber herido de cinco disparos a Ramón Lagraña el martes por la tarde en el Barrio Nuevo de Neuquén. La fiscalía lo acusó de tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego, la víctima sigue internada en el hospital Castro Rendón y le tuvieron que extirpar parte del intestino por la gravedad de las lesiones.

González fue acusado este mediodía por la fiscal de Homicidios, Sandra Ruixo, y la asistente letrada Lucrecia Sola. El hecho ocurrió pasadas las 19:30 del martes en un domicilio que se ubica sobre la calle Misiones al 820, donde además funciona una empresas de fletes que es propiedad del imputado. En ese lugar se encontró con la víctima, con quien compartía una relación de amistad y en circunstancias que se desconocen le dio cinco tiros con un arma que todavía no fue encontrada.

Tras el ataque, la víctima salió a la calle y caminó media cuadra, donde cayó rendido y fue auxiliado por vecinos. Luego fue trasladado al hospital donde lo operaron y continúa internado. Los médicos informaron a la fiscalía que al momento de ingresar Lagraña tenía riesgo de vía, por la gravedad de las lesiones. Tenía dos balazos en la zona del abdomen, por los cuales le tuvieron que extirpar casi un metro de intestino y además tres balazos en las piernas.

El miércoles se realizaron dos allanamientos y hoy por la mañana otros dos, en distintos domicilios de Neuquén. González, se presentó ante la policía durante el procedimiento que se hizo en el lugar del hecho y allí quedó detenido. En ese contexto la fiscalía solicitó que el hombre continúe detenido con la medida cautelar por seis meses porque entendió que hay riesgo de fuga del imputado, porque brindó tres domicilios distintos ante diferentes autoridades y además porque hay riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que nunca se encontró el arma. Aclaró que si queda en libertad, González podría influir y amenazar a los testigos del hecho o familiares de la víctima.

Según el defensor Julian Berger, González no tuvo intención de matar ya que los tiros no fueron en zonas vitales y además porque la fiscalía no explicó como fue el contexto de la agresión, indicó que el delito sería lesiones graves, agravadas por el uso de arma de fuego. Por otro lado sostuvo que el hombre tiene un domicilio fijo en Neuquén y que tiene arraigo en la ciudad porque en el lugar que funciona su empresa esta la casa donde vive su exesposa junto a sus cinco hijas y solicitó la libertad del hombre que quede con domiciliaria.

Finalmente el juez se inclinó por los argumentos de la fiscalía por entender que el imputado brindo tres domicilios para eludir a la justicia, pero fijó la preventiva en cuatro meses. Además otorgó el mismo plazo para que se realicen las investigaciones. Al finalizar la audiencia el defensor público solicitó que la resolución sea revisada por otro tribunal.