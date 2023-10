Mes rosa, prevención y concientización para evitar la parálisis

El grupo «Valkirias» de Regina es uno de las tantas instituciones que trabajan en prevención del cáncer de mama en la región.

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, durante octubre se celebra mundialmente el mes de lucha contra el Cáncer de Mama con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos efectivos.

El cáncer de mama es el más común entre las mujeres y continúa siendo la primera causa de muerte a nivel mundial para ellas. En Argentina, se detectan alrededor de 21 mil nuevos casos por año y mueren unas 5.800 mujeres.

Esta enfermedad no se puede prevenir de forma absoluta. Lo importante es la detección precoz, la mamografía anual después de los 40 años. Y 10 años antes en caso de tener un familiar directo que haya padecido la enfermedad.

Karina Cabrera, experta de DIGO.

Karina Cabrera Langa pertenece desde hace tiempo al grupo “Valkirias Rosas” de Villa Regina, es locutora y hace poco obtuvo la jubilación tras varios años como docente especializada en discapacidad. Lidera en DIGO, la app de RÍO NEGRO el espacio “Un camino Rosa”. Allí propone semanalmente testimonios, ideas, recomendaciones e información vinculada a la temática.

Cuando te dicen que tenés cáncer el cuerpo se paraliza. Pausás emociones, sueños y proyectos. Lo central es acompañarnos a que esa parálisis se transforme en lucha. Karina Cabrera.

Mientras cursaba la enfermedad, Karina se contactó con este grupo de mujeres que atravesaron o están cursando el cáncer de mama y se organizaron para contenerse y acompañarse. Además, practican deportes grupales que les otorgan beneficios para su recuperación física y emocional. “Somos mujeres que queremos ofrecer el claro mensaje de que hay vida después de espor año se diagnosticasta enfermedad”, sostiene.

“Sentimos que hablamos el mismo lenguaje y transitamos por la misma situación. No solamente nos concientizamos, sino que compartimos la vida. Es fundamental no cerrarse a uno mismo. Estar en contacto con personas que están viviendo lo mismo es fundamental y revitalizador”, afirma Karina.

“Cuando te dicen que tenés cáncer el cuerpo se paraliza. Con ese sentimiento pausás emociones, sueños y proyectos. Creo que lo importante es acompañarnos a que esa parálisis se transforme en lucha, optimismo y esperanza. La vida es un camino súper valioso y en “Valkirias” encaramos juntas ese desafío de superación y constancia”, asegura.

​

La prevención es la clave:

La mamografía puede detectar el cáncer de mama cuando el nódulo todavía no es palpable o lo es mínimamente. En estos casos es posible recurrir a tratamientos menos agresivos que los que se realizan cuando el cáncer está más avanzado.

Cuando el cáncer provoca síntomas y alteraciones de la mama detectables en el examen físico, se pueden observar retracción del pezón, cambios en la textura y el color de la piel, prurito o lesiones descamativas en el pezón.

21 mil casos de cáncer de mama se diagnostican por año en Argentina.

Se recomienda que todas las mujeres de 50 a 69 años se realicen al menos una mamografía cada dos años junto a un examen físico de las mamas por parte de un profesional de la salud. Tanto las mujeres menores de 50 años como las mayores de 69, deben consultar con el médico acerca de la conveniencia de hacer o no una mamografía.

El grupo «Valkirias Rosas» realiza actividades deportivas para ejercitar los miembros superiores.

Ante una mamografía con una imagen sospechosa de cáncer o un examen físico que detecte una lesión visible y/o palpable en la mama, se deberá realizar una biopsia para definir el tratamiento.

Karina tomó esta situación de salud y decidió transformarla en activismo y concientización. “En el cáncer aprendí que la detección temprana es fundamental. Es crucial llevar el mensaje de que no hay que postergar los estudios médicos. No hay excusas, el tiempo para su salud tiene que estar. Siento que las cosas no pasan por algo, sino para algo”, asegura.

