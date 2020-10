Dirigentes de AFA acordaron la ruptura del contrato de TV con Fox Sports

Los dirigentes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), salvo los de Boca y River, acordaron hoy la ruptura del contrato televisivo con la cadena Fox Sports, encargada junto a TNT Sports de la transmisión de los partidos de la Primera División desde 2017.

Unos 20 representantes de los 24 clubes que componen la máxima categoría del fútbol argentino votaron la rescisión del vínculo antes del sorteo de la Copa Liga Profesional 2020 que se realizó esta tarde en el predio de Ezeiza.

"Boca y River comunican que no fueron parte de la definición del nuevo escenario contractual y a su vez manifiestan que no consideran justo no haber participado de una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes", asegura el comunicado que emitieron ambas instituciones en sus redes sociales.

El argumento utilizado fueron las irregularidades que se le atribuyen a la empresa Fox Sports Latin America, al no informar su fusión con la cadena ESPN, controlada por Disney, que la adquirió el año pasado por 71.300 millones de dólares.

Esa operación fue recientemente objetada legalmente por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), situación que fue considerada como un agravante por la mayoría de los dirigentes.

Comunicado de prensa de @BocaJrsOficial y River Plate con respecto a las modificaciones en el contrato de televisación del fútbol ➡️ https://t.co/dZDctQfOpI pic.twitter.com/AIbbfWGu2a — River Plate (@RiverPlate) October 16, 2020

Fox Sports había suscrito su contrato con la AFA en 2017 con el empresario Fernando Marín -exgerenciador de Racing- como principal puente en la vuelta de la privatización de los derechos televisivos.

El canal TNT Sports, dueño del 50 por ciento de los derechos televisivos de la Primera División de AFA, tendrá prioridad para adquirir la porción ahora vacante, informaron a Télam miembros del Comité Ejecutivo de la LFP.

El contrato que firmaron hasta 2022 la AFA, Imagen Satelital S.A. (Turner - TNT Sports) y FSLA Holdings LLC (Fox Sports) establecía que ante la desaparición de una de las dos señales, la otra tendría prioridad para quedarse con la mitad de los derechos.

Además cuenta con una cláusula para la renovación por cinco temporadas más, aunque la empresa pedirá hacerlo hasta 2031.