Discriminación, el daño colateral de los contagios

Una de las características más difíciles de abordar en relación al coronavirus es la notable discriminación que se ejerce para las personas que sufren o sufrieron contagios, y también para el personal de salud que estuvo, está y estará expuesto a la enfermedad por tratar diariamente con esta tortuosa pandemia.





A tal punto llega esta situación que muchas organizaciones a nivel mundial debieron expresar la necesidad de terminar con dicho hostigamiento.

Desde que comenzó la pandemia, inevitablemente al menos una vez escuchamos de algún conocido con Covid, o de algún caso cercano. Y en muchos casos, también escuchamos alguna opinión negativa al respecto. “Qué andaba haciendo”, “Por algo se contagio”, “Hay que tener cuidado” y cientos de mensajes cargados de hostilidad más.

Lo mismo vimos en televisión: carteles en edificios alertando de contagiados, mensajes amenazantes para el personal de salud y datos personales filtrados de gente que tuvo la enfermedad.

“De por sí es una situación difícil, y muchas veces los insultos generan la sensación de culpabilidad por haberse contagiado o poder contagiar a alguien, y la realidad es que nadie quiere vivir esta situación”, afirmó una de las fuentes consultadas, que pidió reservar su identidad.



La angustia también afectó al personal de salud, que ha recibido agravios constantes desde el comienzo de la pandemia. (Foto: Flor Salto)



Otro de los entrevistados, ya recuperado, aseguró que al trabajar en el sistema de salud “estamos expuestos constantemente. No es lindo recibir ese tipo de trato, y cuando alguien se entera que el personal de salud se contagia, contribuye a una psicosis general que no sirve en este momento”.

Desde el Ministerio de Salud de Río Negro recordaron y resaltaron “ la necesidad de ser solidario con las personas afectadas por el Covid-19”.

En este sentido, la cartera provincial remarcó la importancia de no discriminar, no señalar, hostigar o culpar al otro, y solicitó “especial cuidado a la hora de compartir información que circula a través de las redes sociales y mensajes de textos”.

“Este trato puede afectar negativamente no sólo a quienes tienen la enfermedad, sino también a sus familiares y amigos. Cabe señalar que este comportamiento también afecta al personal de salud que trabaja en la prevención, aislando a estas personas para evitar la propagación del virus y, bajo este conflicto, la tarea de control se ve dificultada”, aseguró el Ministerio en un comunicado.



El esfuerzo debe estar centrado en determinar cuál es la contribución individual al bien común” explicaron del Ministerio de Salud de Río Negro.



La recomendación apuntó a que “el esfuerzo debe estar centrado en determinar claramente cuál es la contribución individual al bien común y asumir ese compromiso”. Es por todo esto que “el Ministerio de Salud de Río Negro solicita mayor empatía y solicita cesen ese hostigamiento social hacia el personal de salud, personas en recuperación y/o aquellas que se encuentren en aislamiento temporal, que suelen ser condenados socialmente en forma prejuiciosa. La solidaridad y cooperación colectiva son necesarias para evitar la propagación del virus y aliviar las preocupaciones de la comunidad”.

Evitemos juzgar a quienes están pasando (o pasaron) un momento difícil: es tiempo de ayudarnos y bancarnos entre todos.



Mercedes Iberó tomó la palabra y pidió responsabilidad



La Secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud, Mercedes Ibero, habló sobre el tema.

“No juzguemos y no culpemos ni miremos mal al que dio positivo. No es lindo que nos informen que somos Covid positivo, porque creemos que vamos a ser uno de los que termina en terapia mal. Entonces cuidemos mucho lo que decimos, nadie busca contagiarse. En todas las ciudades (o cercanas) hay algún caso, pensemos siempre que el que está adelante tiene coronavirus: esto significa que nos alejemos dos metros, no compartamos mates, abrazos, cigarrillos, besos ni nada que sea contacto estrecho.



La doctora Iberó solicitó que la gente deje de señalar a quienes han pasado por esta afección. (Foto: Marcelo Ochoa)



El que sea positivo, aunque haya hecho algo que no se debía, por favor cuéntennos con quien estuvieron, porque es la mejor manera de frenar los contagios”.



El Inadi también habló del problema



La crisis sanitaria que se está viviendo en el mundo a partir de la pandemia del Coronavirus COVID-19 ha reavivado la difusión de expresiones cargadas de estereotipos discriminatorios que devienen en situaciones de violencia hacia personas de otros países.

En este marco, cualquier infracción a las medidas dispuestas por el Gobierno para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19 debe conllevar una respuesta del Estado en el marco de las leyes y garantías constitucionales.



No es lindo que nos informen que somos Covid positivo. Cuidemos mucho lo que decimos, nadie busca contagiarse” aseguró Mercedes Ibero, funcionaria de e Salud.



Desde el INADI rechazamos las actitudes discriminatorias hacia personas que revisten la condición de caso sospechoso, que especialmente tienen como destinatarias a personas migrantes o extranjeras. También proponemos el ejercicio de reflexionar sobre los prejuicios y estereotipos y los efectos que producen en la sociedad.

Con ese objetivo, los observatorios de discriminación en Radio y Televisión e Internet junto al área de Investigación del INADI realizan un análisis sobre algunos de los mensajes que circulan en las redes sociales , que contienen expresiones cargadas de estereotipos discriminatorios hacia personas de otros países en tanto migrantes o extranjeras,y a personas con cuerpos diversos.