Discursos desmedidos que no suman

En tiempos donde el discurso moderado parece ausente, se me ocurre pensar que los dirigentes políticos y gremiales son los que más deben moderar lo que dicen. Y a esta altura me da la sensación de que se están equivocando al poner en la categoría de enemigo a los trabajadores de la salud autoconvocados, que el único pecado que cometieron es no tener gremio. Se dijo en Neuquén que si hubieran estado bajo el ala de alguna agrupación, el conflicto se hubiera resuelto rápidamente. Pero como son solitarios a la hora del reclamo, los descalifican sin piedad.

Pero no iba a eso sino a dos episodios igual de graves protagonizados por el intendente de Viedma, Pedro Pesatti, y por el líder del gremio petrolero, Guillermo Pereyra.

Hombres públicos los dos, se molestaron por un conflicto que entre Neuquén y Río Negro tiene mucho en común.

Lo cierto es que el intendente de Viedma hizo una caprichosa e incomprensible asociación del reclamo de salud en el acto de cumpleaños de la capital con los tiempos de la dictadura, lo que lógicamente le valió reproches multiplicados por todos lados. Y les pidió que no sean autoritarios. Sin dudas una respuesta carente de lógica la que esgrimió Pesatti ante los trabajadores que no ven respuestas a pesar del tiempo de sus reclamos. Está claro que algo tenía que decir porque la gobernadora, presente en ese acto, es de su mismo partido.

Me hizo recordar cuando una vez en la inauguración de la Termo Roca, el entonces vicegobernador Edgardo Gagliardi me respondió ante una consulta de un caso de corrupción: “nosotros estamos de fiesta y usted me viene con eso”.

En el caso de Pereyra, prometió mandar miles de petroleros a desalojar las rutas, aunque se encargó de aclarar que no era una amenaza. Además, por si fuera poco, prometió darles una lección y los calificó de anárquicos.

Es decir, moderación de discurso cero cuando en realidad los gremios les dieron la espalda a estos mismos trabajadores y la clase política solo está dispuesta a satisfacer demandas de sus gremios aliados.