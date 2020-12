Divide y reinarás…

A este viejo refrán se agrega lo que una vez me enseñó un profesor de Historia Argentina en la escuela secundaria sobre la creación del Estado Uruguayo; a Brasil no le interesaba que un mismo país dominara las dos márgenes del Río de la Plata y así podría dominar fácilmente al más débil (en aquel entonces Uruguay y hoy día… no estoy tan seguro cuál es más débil de los dos).

Más allá de ello, esta carta es un llamado desesperado a la oposición al actual Gobierno para que todos limen sus asperezas y desencuentros a fin de poder armar una “alianza de gobierno” que saque al país del desastre en el que nos encontramos y al que nos somete el kirchnerismo.

Después de todo, no parece muy difícil acordar puntos clave como educación, economía, desarrollo industrial, combate a la pobreza, inserción de los desempleados y beneficiarios de planes sociales, salud, empleo público, jubilaciones, reforma fiscal, seguridad, sindicatos, reforma política integral y una decena de temas más. ¿No les parece?

Si esto no ocurre, claramente el país se hundirá sin más remedio y carente de soluciones, nos pareceremos ya definitivamente a uno absolutamente carente de recursos naturales (que claramente no deberíamos serlo), tecnológicos y humanos y Ezeiza se constituirá en la puerta de salida de nuestros jóvenes… ya sin retorno.

Daniel E. Gutiérrez

DNI 13.655.379



Neuquén