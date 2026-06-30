Revelaron la verdadera causa de la muerte de Daveigh Chase, la actriz de «La llamada»

A casi dos semanas de la muerte de la actriz estadounidense Daveigh Chase, recordada por interpretar a Samara Morgan en la película de terror «La llamada» y por darle voz a Lilo en la versión original de «Lilo & Stitch», se conocieron los resultados del informe forense que esclareció la verdadera causa de su fallecimiento.

En un primer momento, según informó la Agencia Noticias Argentinas, trascendió que la actriz de 35 años había muerto a raíz de complicaciones derivadas de una meningitis. Sin embargo, el informe oficial difundido en las últimas horas confirmó que el deceso se produjo por complicaciones asociadas al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

Además, el documento señala que el consumo crónico de múltiples sustancias fue un factor contribuyente en su deterioro de salud, aunque aclara que la muerte fue catalogada como de causas naturales.

Un delicado estado de salud antes de su muerte

Su pareja, Roy Hernandez, contó a distintos medios que la actriz había sido internada a principios de mes debido a un grave cuadro de desnutrición.

En los últimos años, Daveigh Chase atravesó una prolongada lucha contra las adicciones, una problemática que incluso derivó en distintos conflictos con la Justicia. Fue detenida en una oportunidad por conducir un vehículo denunciado como robado y, tiempo después, volvió a ser arrestada tras ser encontrada en posesión de sustancias ilícitas.

De acuerdo con la información publicada por medios estadounidenses, antes de su fallecimiento la actriz vivía en situación de calle junto a Hernandez en Los Ángeles, cerca del hospital donde finalmente murió.

La polémica colecta y el duro comunicado de su exmanager

Durante la primera internación de la actriz, su pareja inició una campaña de recaudación de fondos con el argumento de cumplir uno de sus últimos deseos. Sin embargo, tanto la familia de Daveigh Chase como su exmanager pidieron públicamente a los seguidores que no realizaran donaciones.

«No hay facturas médicas que pagar ni gastos funerarios. Tanto la familia como yo nos estamos encargando de todos esos costos», aseguró el exrepresentante.

Luego fue aún más contundente al cuestionar la iniciativa de Hernandez. «Me parece asqueroso que este hombre esté utilizando el trágico fallecimiento de nuestra amiga para conseguir unos cuantos dólares para él y su familia», expresó.

Las fuertes acusaciones contra Roy Hernandez

En un comunicado enviado al medio Deadline, el exmanager responsabilizó directamente a Roy Hernandez por el deterioro físico con el que, según afirmó, llegó la actriz al hospital.

«En lo que a mí respecta, por el estado en el que este hombre la llevó al hospital, debería estar en la cárcel. A la familia y a mí nos asquea el estado en el que se encontraba antes de fallecer. Este tipo está intentando que parezca una situación de Romeo y Julieta para beneficiar a sus propios bolsillos», denunció.