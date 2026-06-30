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12 min cronometro
Yo Como

Cómo hacer pionono casero con dulce de leche en un par de minutos

Una elaboración que podés tener a mano para rellenar con dulce o salado. La sugerencia es de @matycocinaok.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Cómo hacer pionono casero con dulce de leche en un par de minutos

Una elaboración que podés tener a mano para rellenar con dulce o salado. La sugerencia es de @matycocinaok.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

huevos: 5

azúcar: 50 gr

miel: 1 cda.

esencia de vainilla: 1 cdita.

sal: 1 pizca

harina 0000: 50 gr

dulce de leche repostero: 400 gr

vino blanco o licor (opcional): 3 cdas.

coco rallado: c/n

Preparación

Ponemos los huevos en un bol y comenzamos a batir. Agregamos el azúcar, la miel y la vainilla. Batimos hasta que quede punto letra. Agregamos la pizca de sal, la harina y batimos unos segundos, que siga quedando el punto letra.

En una placa de para horno ponemos paños de cocina, volcamos la preparación y la extendemos bien. Damos 3 golpes a la fuente y llevamos a horno, pre calentado, a 200° C de 10 a 12 minutos. Cuando sale del horno, en caliente, espolvoreámos azúcar impalpable. Tapamos y dejamos enfríar.

En otro bol ponemos el dulce de leche, le agregamos un poquito de vino blanco o licor y mezclamos bien. Una vez frío el pionono lo sacamos de la fuente. Untamos el dulce de leche y comenzamos a enrollar mientras vamos desprendiendo el papel. Por fuera también vamos a colocar dulce de leche y coco rallado por encima. Cortás y ponés en pirotines.


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