Cómo hacer pionono casero con dulce de leche en un par de minutos

Lista de Ingredientes huevos: 5 azúcar: 50 gr miel: 1 cda. esencia de vainilla: 1 cdita. sal: 1 pizca harina 0000: 50 gr dulce de leche repostero: 400 gr vino blanco o licor (opcional): 3 cdas. coco rallado: c/n

Preparación

Ponemos los huevos en un bol y comenzamos a batir. Agregamos el azúcar, la miel y la vainilla. Batimos hasta que quede punto letra. Agregamos la pizca de sal, la harina y batimos unos segundos, que siga quedando el punto letra.

En una placa de para horno ponemos paños de cocina, volcamos la preparación y la extendemos bien. Damos 3 golpes a la fuente y llevamos a horno, pre calentado, a 200° C de 10 a 12 minutos. Cuando sale del horno, en caliente, espolvoreámos azúcar impalpable. Tapamos y dejamos enfríar.

En otro bol ponemos el dulce de leche, le agregamos un poquito de vino blanco o licor y mezclamos bien. Una vez frío el pionono lo sacamos de la fuente. Untamos el dulce de leche y comenzamos a enrollar mientras vamos desprendiendo el papel. Por fuera también vamos a colocar dulce de leche y coco rallado por encima. Cortás y ponés en pirotines.