La investigación por la muerte de Ernestina Pais avanza con una nueva pericia

La investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Ernestina Pais sumó una medida considerada clave por la Justicia. Según informó Ciudad Magazine, se ordenó el peritaje del iPhone que fue encontrado dentro del Honda City que conducía la periodista al momento del accidente con el Tren de la Costa.

El objetivo de esta diligencia es determinar si Pais estaba utilizando el teléfono celular cuando atravesó el paso a nivel, un dato que podría resultar determinante para reconstruir qué ocurrió en los segundos previos al impacto.

El dispositivo fue secuestrado por la Policía Bonaerense tras el siniestro y quedó incorporado como una de las principales pruebas de la causa. El análisis estará a cargo de un laboratorio especializado de la Procuración General bonaerense, que intentará recuperar y analizar la información almacenada en el equipo.

Las otras pericias que ordenó la Justicia

De acuerdo con Ciudad Magazine, la investigación también contempla una pericia accidentológica sobre el Honda City, que permanece secuestrado en la Comisaría Segunda de San Isidro.

El estudio buscará establecer el estado mecánico del vehículo y aportar elementos para reconstruir la dinámica del accidente.

En paralelo, la autopsia determinó que la periodista falleció como consecuencia de un traumatismo de cráneo. Los investigadores aguardan ahora los resultados de los estudios toxicológicos, que ya forman parte del expediente.

Hasta el momento, trascendió que durante la inspección del automóvil no se encontraron bebidas alcohólicas en su interior, un dato que también será evaluado dentro de la investigación.

El registro de conducir y otros elementos bajo análisis

Otro de los puntos que analiza la Justicia es que Ernestina Pais tenía la licencia de conducir inhabilitada desde abril, una situación que quedó incorporada al expediente y que será considerada al momento de evaluar las responsabilidades del caso.

Tras el velatorio de la conductora, la causa también registró un cambio de fiscal y continúa avanzando con nuevas medidas de prueba para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y si existieron otros factores que pudieron influir en el fatal desenlace.

Con información de Ciudad Magazine