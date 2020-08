Djokovic juega por decisión propia en Estados Unidos

El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, aclaró hoy que su decisión de jugar el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open fue por iniciativa propia y que no influyó la baja del español Rafael Nadal, su escolta en el ranking, de la gira sobre cemento en los Estados Unidos, atemorizado por la pandemia de oCoronavirus.

"No tomé mi decisión de participar de esta gira por la baja de Rafa, aunque eso es lo que la gente quiere escuchar. Hace meses tenía pensado jugar sobre cemento en los Estados Unidos, es la superficie en la que me siento más cómodo para mi estilo de juego", aclaró.

El serbio lo expresó en la rueda de prensa que ofreció en Nueva York, donde se juega el Masters 1000 de Cincinnati como antesala del US Open, que irá del 31 de agosto al 13 de setiembre, con la ausencia de varias figuras.

Djokovic, campeón este año del Abierto de Australia, el único Grand Slam que se pudo jugar en un circuito que estuvo interrumpido desde marzo último por la pandemia, debutará en Cincinnati directamente en la segunda ronda frente al vencedor del partido que animarán el estadounidense Tommy Paul (57) y el lituano Ricardas Berankis (72), surgido de la clasifiación.

El serbio mantiene una particular puja en número de Grand Slam ganados, ya que obtuvo 17, dos menos que Nadal (19) y tres por debajo del suizo Roger Federer (20), quien tiene el record histórico del tenis.

Sin Nadal y Federer, las posibilidades de Nole para conquistar el US Open son muchas y por eso se especuló que tomó la decisión de participar de la gira sobre cemento por los Estados Unidos una vez que se enteró de que el español no iría, siendo que el suizo ya había anticipado en junio último que no jugaría durante todo 2020 debido a que se resintió de la lesión en la rodilla derecha que le operaron dos veces.

Novak Djokovic es el candidato al título en Cincinnati y en el US Open. Gentileza.

"Cada Grand Slam que juego es una oportunidad de conseguir un título. Lo sé. Pero no soy el único. Si tengo una mayor oportunidad de ganar porque Roger y Rafa no están aquí, realmente no lo sé, hay otros tenistas que también pueden ganarlo", concluyó Djokovic, quien tendrá como principales rivales al austríaco Dominic Thiem (3), el ruso Daniil Medvedev (5), el griego Stefanos Tsitsipas (6) y el alemán Alexander Zverev (7).