Domingo: «La gente quiere un trabajo, no más planes sociales»

El candidato a diputado nacional de JSRN, Agustín Domingo, afirmó que las medidas que intenta llevar adelante el gobierno nacional para captar votos, van a generar más inflación y a profundizar la crisis económica. Por otro lado, afirmó que el gobierno nacional “no es claro y no está a la altura” para solucionar el conflicto de tierras en Mascardi y Cuesta del Ternero.

Domingo visitó ayer Jacobacci, en el marco de campaña con vistas a las elecciones del 14 de noviembre y para brindar su apoyo a los candidatos a concejales de JSRN. El próximo 31 de octubre el Concejo Deliberante local renueva dos bancas.

Admitió que el oficialismo provincial trabaja para ganar las dos bancas. “La posibilidad de sumar a dos diputados está ahí. Estamos trabajando para poder lograrlo” señaló.

Respecto a la situación del país y a las nuevas medidas implementadas para seducir al electorado, afirmó que la Argentina viene de décadas de déficit, de gastar más de lo que puede y “pareciera que la solución es seguir gastando más de lo que se tiene”. Eso hace que los problemas económicos se perpetúen y que sigan tratando de solucionarlos con emisión o con deuda.

“Seguimos para el mismo lado. Sacar una nueva IFE o poner plata para que los chicos se vayan en un viaje de estudios, son cosas que huelen a recetas viejas que no funcionaron. Se siguen tratando de solucionar los problemas con emisión monetaria y cuando uno recorre la provincia ve que las principales preocupaciones de la gente pasan por tener un trabajo y no por seguir recibiendo asistencia a través de planes o incentivos económicos que buscan dinamizar la demanda, que pueden funcionar a corto plazo, pero no como una receta permanente. Y más cuando al país no le sobra nada. Todo esto termina en más inflación” señaló.

Afirmó que para solucionar los problemas que afectan al país se necesita un gran acuerdo entre las distintas fuerzas políticas y llegar a un arreglo con el Fondo Monetario Internacional ya que “como país tenemos que honrar las deudas y tratar de buscar soluciones que sean sostenibles en el tiempo”.

Admitió que “le encanta el título” de transformar los planes sociales en trabajo genuino, proyecto que impulsa el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, pero manifestó su desconfianza respecto al impacto que puede tener en el empresariado.

“Lo escuchamos tantas veces que me permito ser escéptico. El mismo título lo había dicho Macri y fue un fracaso absoluto. La verdad que detrás de ese titulo, si uno rasca un poco, ve que es más de lo mismo. Es un programa que pretende darle a las empresas, o quien desea tomar a un trabajador, un beneficio fiscal que no llega al 15 o al 20%. Suena a poco el incentivo para que alguien se sienta motivado a contratar una personas por la reducción de ese costo durante uno o dos año. Además cuando mira las obligaciones que trae aparejado, son más las cargas que los beneficios”.

Consideró que una de las razones por las cuales el sector privado no toma nuevos trabajadores, además del costo salarial que debe afrontar, pasa también por el riesgo y la inseguridad que le transmiten leyes que tienen más de cuarenta años y por la situación económica que afecta al país.

“Cuando la economía no crece, el desempleo va en picada” afirmó.

Conflicto de tierras en la cordillera: "No son mapuches, son violentos". Foto: José Mellado.

“No son mapuches, son violentos”

“Lo que tenemos tanto en Mascardi como en Cuesta del Ternero, no son mapuches, son violentos. Son personas, en el caso de Cuesta del Ternero, que ni siquiera son de la zona. Son forasteros y violentos que no reconocen al Estado Argentino” sostuvo Domingo respecto al conflicto mapuche en la cordillera.

En este sentido el ex Ministro de Hacienda de la provincia aseguró que el gobierno provincial tiene una posición muy clara con respecto al conflicto de tierras en la cordillera y aclaró que se tiene un diálogo muy fecundo con las comunidades de pueblos originarios, con aquellas personas que aceptan la institucionalidad del Estado Argentino, que se sientan a dialogar y que hacen reclamos y reivindicaciones en un marco de respeto y de no a través del uso de la violencia.

Dijo llamarle mucho la atención que el Gobierno Nacional no ayude al gobierno provincial a enfrentar el problema y a poner en claro cuales son las reglas del juego para lograr el cese de la violencia.

“No ser claros en este sentido es peligroso y lo vemos. No solo con el Ministro Aníbal Fernández que recibe a organizaciones de Derechos Humanos que reclama que se les deje entrar alimento para a estos violentos, pero no acepta enviar fuerzas para garantizar la circulación en las rutas nacionales o el restablecimiento del orden. Nos preocupa” sostuvo.

Respecto a la propuesta del Ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, sobre el comanejo de las tierras, sostuvo que no se pude hablar en esos términos cuando hay personas violentas, que han insultado y apedreado a la gobernadora.

“El Gobierno Nacional no se pone a la altura de la circunstancias. La gestión anterior tampoco lo hizo. Vino con toda la fuerza, mató a una persona y luego se retiró. Y este gobierno da las señales que da. Y el problema lo seguimos teniendo nosotros. En vez de trabajar juntos al gobierno provincial y municipal. Hay otros organismos nacionales que meten ruido como es el INADI, que da tenencia precarias, como es el caso del ejido de Bariloche. Todas las señales de organismos y funcionarios del gobierno nacional son para alimentar o extender el conflicto en lugar de solucionarlo” sentenció.