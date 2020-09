Dos hipermercados de Neuquén estarán cerrados hoy por desinfección

Dos hipermercados de Neuquén permanecerán cerrados hoy por desinfección. Se detectaron casos positivos de coronavirus dentro del personal de ambos establecimientos, por lo que se decidió cerrar durante 24 horas. Desde el Centro de Empleados de Comercio solicitaron que la gente sólo asista a los comercios en caso de necesidad, pues el virus "está circulando mucho afuera".

Se trata del local ubicado en Eugenio Perticone al 1255 y el hipermercado de Avenida Olascoaga y Perito Moreno. El secretario general del gremio, Ramón Fernández, informó que empleados fueron contagiados por el virus, por lo que se encuentran estableciendo la cadena de contagios.

Explicó que se trata de contagios externos y que no de transmisión del germen entre compañeros. "Estamos pidiendo más seguridad desde las empresas", señaló el sindicalista y recordó que los trabajadores "no han parado" desde el inicio de la pandemia.

"Está muy complicado. La gente no toma conciencia", enfatizó Fernández y solicitó a los consumidores que asistan a los comercios solamente por necesidad, para equiparse de insumos, y no como una salida diaria. Sugirió, además, que "no vayan a los shoppings".

"El virus está circulando mucho afuera y estamos muy preocupados", aseveró y exigió a la ciudadanía que respete los protocolos de seguridad, "que se cuiden" y que cuiden a los empleados de comercio.

Para prevenir el contagio de coronavirus hay que respetar la distancia social, lavarse las manos con jabón periódicamente, no compartir el mate o otro elementos como cubiertos y utilizar el barbijo. También se recomienda salir sólo en caso de necesidad.