Considero que la elección, tanto de Agustín Domingo como de Mercedes Ibero, como candidatos ha sido la correcta ya que son dos personas muy valiosas, con fuertes perfiles marcados de trabajo, que recorren la provincia constantemente manteniéndose presentes en todo nuestro territorio y muy comprometidos con la defensa de los intereses de los y las rionegrinas.

Agustín Domingo va a representar, con seguridad, de la mejor manera a nuestra provincia en el Congreso de la Nación, luchando por que salgan las mejores leyes que beneficien a la producción y el desarrollo de Río Negro.

Es el momento de que sigamos construyendo el verdadero federalismo, ese que fortalecen día a día partidos como Juntos Somos Rio Negro, con cuadros políticos que no se olvidan de la tierra donde nacieron y que no esperan a que desde Buenos Aires es digan que políticas implementar y que pueden y no hacer.

Silbana Cullumilla

Presidenta del Bloque de Concejales de Juntos Somos Río Negro Viedma



VIEDMA