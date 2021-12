Dos renuncias desataron una tensión política en Junín de los Andes

El viceintendente de Junín de los Andes, Enrique Flores, renunció formalmente a su cargo ayer, fue el propio intendente el que elevó la renuncia al Concejo Deliberante local. Sin embargo, las intenciones de alejarse del gobierno eran un secreto a voces. También renunciará el secretario de Gobierno, Fabián González, quien lo anunció por redes sociales y que efectivizaría su renuncia en enero.

Flores efectivizó su renuncia ayer, justo antes de que se cumplieran dos años de su mandato. Es que la Carta Orgánica local establece que así tiene que se si aspira a la intendencia en las próximas elecciones. Y esas son, según lo confirmó el intendente Carlos Corazini, las intenciones de Flores, competir por el puesto mayor del gobierno local en 2023.

La dimisión fue horas después que el gobernador Omar Gutiérrez visitara la localidad para inaugurar la flamante confitería del Vía Christi. Y generó una lógica tensión en el Ejecutivo.

Pero no es la única renuncia con la que Junín de los Andes despedirá el año. Es que ya se sabe que el secretario de Gobierno dejará su puesto al concluir el 2021. En este caso, por diferencias políticas con el intendente. Fue el propio González quien lo hizo público a través de redes sociales.

«A partir del 31 de Diciembre voy a brindar tranquilo. Jugué en la interna apoyando al «Rolo» (Figueroa) y no podía trabajar más al lado del Intendente, ya era el colmo, hasta la secretaria me mandaba. Yo tengo dignidad y palabra, con Carlos todo bien pero no da para más. No voy a ser candidato a nada, lo desmiento en forma categórica», publicó el secretario de Gobierno.