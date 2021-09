Dr. Zhivago, y la increíble trama que une una historia de amor en Rusia, la CIA y un Nobel rechazado

Saber contar una buena historia es un don. Poder contar una trama compleja, apasionante, y cruda, sin que el espectador pueda apartarse, es ese mismo don, pero amplificado. David Lean, el director de “Dr . Zhivago”, lo tenía.

Steven Spielberg dice- en un documental reciente- que antes de empezar a filmar cualquiera de sus películas mira tres películas. Las tres son de David Lean: “Dr Zhivago”, “Lawrence de Arabia” y “El puente sobre el río Kwain”. Sabe por qué lo hace: David Lean hace del cine una experiencia sensorial y psicológica.

Quizás por eso, se siente frío al ver a Omar Sharif (el doctor Zhivago de esta historia) caminar por esos campos nevados, en una travesía enajenada para llegar de vuelta a casa a encontrarse con su mujer y sus hijos. Se siente desasosiego en el interminable viaje en tren en el que Yuri y su familia intentan alejarse de Moscú. Se siente el hambre, la desesperanza, la fe, la convicción, la entrega , la frustración y también el amor que Yuri siente por su mujer , y luego por su amante.

Geraldine Chaplin, que hace el papel de la mujer de Yuri (Sharif)

La historia



La historia que narra “Dr. Zhivago” es en verdad el relato que hace el hermano del doctor. La película comienza cuando el general Yevgraf Zhivago (Alec Guinness) manda a llamar a la joven Tonya. El hombre está convencido de que esa chica callada es la hija ilegítima de su medio hermano, el médico y poeta Yuri Zhivago (Omar Sharif), y de su amante, Lara Antípova ( Julie Christie).



Ante a mirada sorprendida de la joven Tonya, Yevgraf le cuenta la historia de Yuri y Lara, y con la de ellos la de la tumultuosa Rusia, desde 1902 a 1929, lo que incluye la Primera Guerra Mundial, la Revolución, la caída del régimen zarista de Nicolás II y el establecimiento de la Unión Soviética.

Cuando la película se estrenó, no fue muy bien recibida. El New York Times la catalogó de decepcionante por “la falta de ambición de una película que reducía al estrecho espacio de una triste historia de amor la Gran Guerra, la revolución rusa y la más radical transformación que ha vivido una sociedad en la Historia de la Humanidad” .



La triste historia de amor , sin embargo, es lo que hizo que la película sea una de las más vistas de la historia (la octava, para ser más precisos). Y no debería ser un dato en cobra. Como le dice Ilsa a Rick en la maravillosa “Casablanca”: “El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos”. Una historia de amor, claro, puede ser memorable en medio de un derrumbe. Y quizás por eso, más memorable aún.

Y el detrás de la historia



El autor del libro que cuatro años después David Lean transformó en esta película es Boris Pasternak, que a su vez puso mucho de su propia vida en el texto que fue prohibido en su país.

Pasternak era uno de los poetas más conocidos de Rusia, pero en el mundo se hizo famoso por esta única novela.

En 1957, el libro se publicó primero en Italia y luego en Estados Unidos donde estuvo al tope de las listas de ventas.



Una versión sostiene que la CIA, y como parte de la Guerra Fría, tradujo la novela al ruso y la infiltró en Rusia, algo que fue negado durante muchos años, pero documentos desclasificados de la CIA en 2014, describen a participación del organismo de inteligencia norteamericano en la publicación en ruso de la novela. Como sea, un año después, en 1958, Pasternak ganó el Premio Nobel (los mismos archivos desclasificados no demuestran que la CIA haya tenido nada que ver con eso).



El escritor ruso no disfrutó de su éxito. Fue perseguido por las autoridades hasta el día de su muerte, tildado de “oveja sarnosa” que se plegaba a los deseos de los enemigos de la Unión Soviética , y tuvo que rechazar el Nobel. “Considerando el significado que este premio ha tomado en la sociedad a la que pertenezco, debo rechazar este premio inmerecido que se me ha concedido. Por favor, no tomen esto a mal”, le escribió a la Academia Sueca para rechazar el premio.

Pasternak murió en 1960. “Doctor Zhivago” se publicó en la Unión Soviética en 1988 en la misma revista, Novy Mir, que había rechazado la novela en 1957, en cuatro entregas desde enero a abril . Su hijo, retiró el Nobel en 1989 .



Mucho peor la pasó la mujer que inspiró el personaje de Julie Christie, la amante de Yuri Zhivago. A Olga Vsévolodovna, que fue también su ayudante y defensora la detuvieron, la interrogaron acerca del contenido de la novela y como no lo delató, fue enviada a Siberia tres años.

Una historia de amor, también, y un derrumbe.

Donde verla:

HBO Max, la plataforma de streaming de HBO.

Dura 3 hs y 19 minutos (todos maravillosos).

Ficha técnica

Dirigida por David Lean y protagonizada por Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, Tom Courtena, Alec Guinness

Basada en la novela homónima que publicó el ruso Borís Pasternak en 1957 y que le valió el Premio Nobel de Literatura un año más tarde.

La película obtuvo cinco premios Óscar y fue candidata a otros cinco. Además, fue galardonada con cinco premios Globo de Oro.

En los Estados Unidos es la octava película más taquillera de todos los tiempos.