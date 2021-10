Dura crítica de Marcelo Tinelli al Gobierno: «no tengo que tener más expectativas»

"No puedo creer que este gobierno defienda a este violento, que incendiaba oficinas públicas, que usurpaba propiedades privadas", escribió Marcelo Tinelli en su cuenta twitter, citando una nota sobre el pedido del Gobierno argentino a Chile por la libertad condicional de Facundo Jones Huala.

"Bah, en realidad todo lo que dicen, después no lo cumplen. Así que no tengo que tener más expectativas", finalizó el conductor de televisión que empieza a marcar distancias con el Gobierno de Alberto Fernández.

No es la primera vez que el también dirigente de fútbol apuntó contra el oficialismo en los últimos meses. Unas semanas atrás, Tinelli se expresó luego de la carta que escribió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras la derrotas en las PASO.

"Es un día súper tranquilo en la Argentina, como todos estos que estamos viviendo últimamente”, dijo aquel día en la apertura de su programa.

No puedo creer que este gobierno defienda a este violento, que incendiaba oficinas públicas, que usurpaba propiedades privadas. Bah, en realidad todo lo que dicen, después no lo cumplen. Así que no tengo que tener más expectativas. https://t.co/Svve9md0g6