Duras críticas a Gennuso por sus postura ante el conflicto mapuche con el country

El intendente Gustavo Gennuso recibió severos cuestionamientos del Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política por su postura en torno al conflicto territorial que mantiene la comunidad Celestino Quijada con el Country Club Arelauquen.

Gennuso había criticado a comienzos de junio la intervención en el caso del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que reconoció la ocupación “actual, tradicional y pública” de la comunidad sobre 300 hectáreas en la ladera sur del cerro Otto.

Dijo en aquel momento que el municipio debía ser consultado “si las tierras que se otorgan están dentro del ejido urbano”, y reclamó que se tenga en cuenta “cómo incide esto en la dinámica de la ciudad, si impacta de alguna manera”.

Tiempo después la Justicia Federal reconoció el derecho de los Quijada y ordenó a Arelauquen abrir un paso accesible para que los miembros de la comunidad puedan ingresar a sus tierras, algo que les negaron durante varios años.

El Espacio de Articulación Mapuche acusó al intendente de “omitir y desconocer” los artículos de la Carta Orgánica que reconocen “la preexistencia del pueblo mapuche y de los demás pueblos originarios de la región” y de no reaccionar del mismo modo ante los avances de Arelauquen.

Dijo que esa actitud de Gennuso coincide con posturas similares asumidas por el senador Alberto Weretilneck, la gobernadora Arabela Carreras y otros dirigentes de Juntos Somos Río Negro. “Es una señal muy peligrosa que (para ellos) si favorece a los derechos indígenas, la ley no sirve”, denunció la organización indígena.

Uno de sus referentes, Sanmartiniano Painefil, le dijo a este diario que en un primer momento tuvieron entrevistas con Gennuso, pero hoy el diálogo es nulo. “Hace dos años que no hablamos con el intendente -afirmó-. Le hemos propuesto cosas pero jamás las tomó en cuenta”.

Dijo por ejemplo que le sugirieron mantener encuentros directos con las comunidades que tienen presencia en el ejido barilochense. Pero el gobierno “no hizo nada de nada”, se lamentó, a pesar de que Bariloche está declarado como municipio “multicultural” por una ordenanza aprobada hace 6 años y de que la Carta Orgánica “reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan” las familias indígenas, y dice que el municipio debe contribuir “en la realización de gestiones destinadas a la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”.

Hoy en el gabinete municipal no existe ninguna área específica de políticas indígenas y desde el Espacio de Articulación reconocieron que no tienen interlocutor directo. Alguna vez lo fue la exconcejal Cristina Painefil, pero tampoco resultó útil porque “asumió compromisos que luego no se cumplieron”.

En su documento el organismo subraya que el Inai reconoció “la ocupación tradicional sobre 300 hectáreas” por parte de la lof Quijada y la reacción de Gennuso fue “reivindicar la propiedad municipal de las tierras en disputa”. Criticaron, en consecuencia, “su ensañamiento con el pueblo mapuche y el pueblo barilochense, en beneficio de las corporaciones”.

Sanmartiniano Painefil dijo que el Espacio de Articulación es “una organización urbana”, de la que participan personas mapuches y no mapuches. Y que se autodefinen como una herramienta de “construcción política”.

Dijo que entienden a la “interculturalidad” establecida por ordenanza es “una forma de conectarnos, con respeto”. El Espacio de Articulación participaron activamente en 2015 en la gestación de la ordenanza respectiva.