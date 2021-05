Duro comunicado de la CAIC de Roca por las medidas: «Todos somos esenciales»

Desde la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) de Roca, criticaron duramente las restricciones a las que adhirió el gobierno de Río Negro.

Desde la entidad señalaron que “todos los rubros son esenciales porque son el sustento fundamental, básico y genuino de muchísimas familias”.

Además expresaron que existe una “total indiferencia, soberbia y desprecio de parte de quienes gobiernan, por aquellos que trabajan y arriesgan todo”.

El comunicado:

“TODOS SOMOS ESENCIALES

Transcurridos 14 meses desde que iniciara la pandemia, seguimos siendo la única variable de ajuste.

Cuando cerramos nuestras puertas durante una eterna cuarentena, lo hicimos creyendo que a nuestro

esfuerzo se sumaba el de los gobiernos. Supusimos que mientras los comercios, emprendedores y

Pymes nos reinventábamos para preservar fuentes de trabajo, las políticas públicas harían foco en

equipar el sistema de salud y elaborar instrumentos para cuidar la actividad económica, teniendo en

cuenta que a esta altura todos los rubros son ESENCIALES porque son el sustento fundamental, básico y

genuino de muchísimas familias.

Cuando vimos que el escenario era otro, no nos quedamos en la queja, propusimos ideas, elaboramos

protocolos, adecuamos nuestros locales, nos capacitamos, difundimos medidas para prevenir y educar

en cuidados.

El ciudadano entiende que los focos de contagio no están en los locales que trabajan con protocolos y los

datos que ustedes informan terminan concluyendo lo mismo.

Y ante las nuevas restricciones, nos seguimos preguntando ¿por qué ofrecen al sector Pymes un Repro,

con requerimientos ajenos a la situación actual, de nulo cumplimiento y que se traduce en deuda

contraída? Las Pymes generan el 56% del empleo formal y privado del país. Sin embargo no hay para el

sector subsidios, ATP, ni ayudas que lleguen a tiempo.

Ya no tenemos margen de maniobra, los recursos son finitos y detrás de cada mostrador hoy pueden

encontrar equilibristas, arqueros y magos, intentando caminar por la cuerda floja, atajando los embates

del Estado y sacando de la galera un sinfín de ideas para sobrevivir.

En un país donde no existe una clase política, sino personas que ocupan cargos, es difícil pensar que las

recetas que copian de afuera e intentan implantar, surtan efectos. Cuando no cumplen con su rol, se

generan conflictos que además pretenden que diriman los propios ciudadanos. Se los usa de

catalizadores, generando divisiones que no conducen a soluciones de fondo. Nuestra realidad difiere de

aquella en la que los Estados tienen una mirada integradora, empática y representativa de su fuerza

productiva. Acá existe una total indiferencia, soberbia y desprecio de parte de quienes gobiernan, por

aquellos que trabajan y arriesgan todo.

Martín Ancaten

PRESIDENTE CAIC”