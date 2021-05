Dybala y Cristiano llegaron a los 100 goles en Juventus y Lautaro Martínez se enojó con Conte

Curiosamente, Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo alcanzaron el centenar de goles con la camiseta de Juventus en el mismo partido. La Vecchia Signora le ganó 3 a 1 a Sassuolo con tantos del portugués, del argentino y del francés Adrien Rabiot.

El ex PSG abrió el marcador a los 28 minutos y a los 45' CR7 metió el 2 a 0. Llegó a 28 tantos en la actual Serie A y tiene casi asegurado el título de máximo anotador.

Cristiano Ronaldo becomes the FIRST player to ever score 100 club goals in 3 different countries 👑 pic.twitter.com/r2vXbNNaFb