Eclipse 2020: paso a paso, cómo construir la cámara oscura para verlo

El eclipse solar total que ocurrirá el próximo 14 de diciembre y que no repetirá en muchos años, llama la atención de miles. Pero es importantísimo destacar que el fenómeno astronómico no puede observarse sin protección ocular adecuada ya que podría dañar la visión. Los tradicionales lentes de sol, no sirven en este caso. Es necesario contar con lentes especiales, como los que hoy entregó gratuitamente la universidad en Neuquén, o bien construir una caja oscura.

Adriana Cárdenas, estudiante avanzada del profesorado de física, y Mara Olavegogeascoeche, vicedirectora del departamento de Física de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, te enseñan dos versiones de cómo hacer una cámara oscura con materiales sencillos que encontrás en tu casa o a los que podes acceder sin gastar demasiado.

Para la primera versión necesitaras dos cajas de zapato de las misma dimensiones con sus respectivas tapas, una hoja blanca tipo de impresora, un trozo de papel aluminio, tijeras, cinta y una aguja o alfiler.

Adriana Cárdenas explicó que lo que se debe hacer es cortar un lateral se lo más cortos de cada una de las cajas de zapatos y de sus tapas y unirlas de forma tal que el resultado sea una caja larga y angosta. Luego, uno de los laterales cortos de la gran caja, en su cara interna se debe forrar con una hoja blanca común como las que se usan en la impresora. Mientras que en el lateral opuesto se debe realizar un agujero de 2x2 centímetros. Ese agujero deberá ser cubierto con papel aluminio de 3x3 centímetros teniendo cuidado que el lado más brillante del papel quede hacia afuera. Y luego se debe pinchar ese papel, en el centro, con una aguja o alfiler. En la tapa se debe hacer un "visor", es decir se debe calar una rectángulo de 3x2 centímetros a 7 centímetros de la base de la tapa, y ese agujero debe quedar del lado del papel blanco.

La caja se utiliza cerrada. La persona debe colocarse de espaldas al sol y apuntar con el lateral forrado en alumnio hacia el sol. Al mirar por el "visor" podrá ver la imagen del sol en el papel blanco.

La otra opción para construir una caja oscura para ver el eclipse de manera segura requiere de una cartulina negra, un pedazo de papel aluminio, otro de papel manteca, tijera, cinta y un alfiler o aguja.

Mara Olavegogeascoeche, vicedirectora del departamento de Física de la facultad de Ingeniería explicó que se debe cortar al medio la cartulina y con cada parte de debe armar un tubo. Luego esos tubos deberán encastrarse para formar un tubo "extensible". Luego, una de las caras abiertas del tubo se debe tapar con papel aluminio de la misma forma que la opción anterior, y también al aluminio se de deberá hacer un pequeño orificio con un alfiler o aguja. El otro extremo se debe forrar totalmente con papel manteca. A unos centímetros del extremo que se cubre con papel aluminio se sugiere poner un cuadrado de cartón a modo de pantalla de protección ya que este tipo de caja se utiliza de frente al sol.

Para utilizarla, la persona se debe poner de frente al sol y apuntar con la caja tubular (del lado del aluminio) directo al sol, cubriéndose con la "pantalla" de cartón, y así se podrá observar la imagen del sol proyectada sobre el papel manteca.