Eclipse solar 2020: se verá en un 97% en Roca, invitan a disfrutarlo en Paso Córboba

El Eclipse solar del 14 de diciembre eligió la Patagonia. En las provincias de Río Negro y Neuquén habrá pueblos y ciudades en los que el sol se apagará por completo, por unos minutos. En Neuquén serán Aluminé, Junín de los Andes, Las Coloradas y Piedra del Aguila y en Río Negro: El Cuy, Sierra Colorada, Valcheta, San Antonio, Las Grutas y El Cóndor. Pero el resto de las ciudades de estas provincias, que están cerca de la franja de la totalidad, también podrán verlo de manera parcial.

En General Roca por ejemplo, se verá un 97,01% de cobertura del Sol. La duración del fenómeno será de 2 horas, 52 minutos, 26 segundos. Comenzará a las 11:48, alcanzará el punto máximo a las 13:13 y finalizará a las 14:40.

Para que lo puedan disfrutar de una manera diferente la dirección de Turismo del Municipio de Roca prepara una propuesta especial. Se trata de excursiones guiadas hacia tres puntos de observación situados en el Área Protegida Paso Córdoba, donde los y las visitantes podrán disfrutar de este fenómeno natural con la explicación que aportarán los y las guías de turismo.

En el Área Protegida Paso Córdoba, donde los visitantes podrán disfrutar del fenómeno natural.

Al igual que para el resto de las actividades, se contemplan los protocolos sanitarios en función de la prevención de contagios del virus COVID-19. Por ello el cupo máximo será de 30 personas que serán organizados en grupos de 10 más el/la un guía de acompañante.

La inscripción es gratuita y se podrá realizar el sábado 12 y el domingo 13 de diciembre únicamente en forma telefónica a la Dirección de Turismo de Roca de 8 a 21 al Tel: 0298-154646319. Toda a travesía tendrá duración aproximada de 3:30 horas. Horario y lugar de acreditación : 11:20 en el Punto de Referencia Turística de Paso Córdoba.

La propuesta incluye la explicación que aportarán los guías de turismo el mismo lunes.

El eclipse solar es el fenómeno astronómico que se produce cuando la luna oculta al sol visto desde la Tierra. Esto ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra quedan alineados. Los eclipses pueden ser totales, si la luz solar es totalmente ocultada por la Luna, anulares y parciales, si solo una parte del Sol es tapado.

Está contraindicado mirar el eclipse en forma directa por el daño que puede ocasionar a la vista. Se proveerá a cada participante de la protección ocular recomendada para bloquear el 100% de los rayos ultravioletas. Informaron desde Turismo de General Roca

Como explicó la astrónoma Beatriz García Son fenómenos inolvidables. El eclipse se verá de manera parcial, casi hasta el norte de América del Sur, el evento maravilla de todas maneras. "En los lugares de eclipse parcial, el sol no se verá todo cubierto, en la totalidad si bien no se hace una noche cerrada, se cubre de una penumbra profunda, un momento único, cuando te alejás se puede ver pero no se oscurecerá jamás", explicó la astrónoma.

En otras ciudades tendrá distintos porcentajes de cobertura, por ejemplo, de 65 % en Córdoba, 75% de Buenos Aires, 87 % en Mar del Plata, 92 % en Bahía Blanca y 97 % Neuquén. Del 96 % en Bariloche, 95 % en Puerto Madryn, 90 % en Esquel, 82 % en Comodoro Rivadavia, 60 % en Río Gallegos, 50 % en Ushuaia, 40 % en Salta y 48 % en Tucumán.