“A diferencia de Alfonsín y Néstor Kirchner, Milei es reformista”, sostiene Fernando Soliño

El gobierno de Javier Milei cumplió su primer año, y es tiempo de balances. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el analista económico Fernando Soliño comparte el suyo.

PREGUNTA: ¿Qué balance hacés del primer año de gestión de Milei?

RESPUESTA: Argentina, en un año, ha tenido grandes modificaciones. Presentaba complejidades en 2023 que habían hecho el panorama muy sombrío para este 2024. Teníamos una inflación núcleo que aumentaba constantemente, caída de reservas, caída del producto bruto, no crecía el empleo. Quien asumiera iba a tener no solamente problemas económicos, sino también conflictos sociales y políticos. Y en ese sentido, Milei se transformó en una figura disruptiva. Las teorías económicas, después de la Segunda Guerra Mundial, recomiendan hacer políticas progresivas. Las políticas de shock no tenían antecedentes en la historia económica que hayan resultado consistentes en estructura. El gobierno de Milei no aplicó gradualismo, aplicó políticas de shock económico, y provocó un gran ajuste fiscal, que significó caída del ingreso de la población e inclusive cambios en la estructura social. Después de un año, la inflación pasó de un 25% mensual a un 2%, y la mayorista pasó del 54% al 1%.

P: ¿Coincidís con la idea de Milei, que plantea que la causa de los males de la economía es nuestra historia de déficit fiscal?

R: La inflación es multicausal, pero en la Argentina de diciembre del 2023 el problema inflacionario era fundamentalmente un problema monetario, por la emisión espuria, por el gran gasto público. El gobierno anterior, políticamente, ha militado el déficit fiscal. Los últimos 100 o 50 años de economía argentina nos demuestran que el déficit fiscal nos ha mermado la producción, nos ha hecho caer el ingreso, nos ha concentrado el ingreso y generado inequidades. Y el déficit fiscal está justificado frente a determinadas situaciones, pero no puede ser una política permanente. Fue hacia ahí donde apuntó este gobierno, al decir que no hay economía en el siglo XXI que pueda soportar un déficit fiscal permanente y que tenga como política de financiamiento la emisión monetaria en formas espuria e indiscriminada, con un criterio electoralista. El gran acierto de Milei es haber detectado la gran herramienta para acomodar la economía pasaba por la pata monetaria.

P: ¿Es la solución a todos los males, como plantea el Gobierno?

R: Es un primer paso que haya un equilibrio fiscal. Argentina necesita un gran cambio estructural a nivel nacional y a nivel provincial. Hay provincias que son ampliamente deficitarias, pero no porque tengan la intención de serlo, sino porque su propia estructura económica y su propio desarrollo no les permiten alcanzar superávit.

P: ¿Qué te pareció el discurso presidencial del martes por cadena nacional?

R: Apuntó a la reforma impositiva estructural. Para subsanar el déficit fiscal permanente que Argentina viene teniendo, por lo menos, desde 2011, la carga tributaria al sector privado no paró de crecer y provocó casi una parálisis de la actividad económica. Esto, sumado a los diversos controles, los que genera además es una mayor corrupción, porque de otra forma era casi imposible desarrollar una actividad económica. Hay actividades económicas que son gravadas por el Estado nacional, por el provincial y por los municipios lo cual redunda en una caída del poder adquisitivo del asalariado. En ese sentido, la propuesta de Milei de una reforma impositiva sería conveniente en la medida en que haya un acuerdo fiscal nacional. Si no tenés un cambio estructural en el sistema tributario argentino, vas a caer en inequidades nuevamente. El gobierno de Javier Milei es de corte reformista, y los gobiernos reformistas no tienen inconvenientes en avanzar en los cambios y en generar propuestas distintas.

P: Milei dijo que «este año que ha transcurrido será recordado como el primer año de la nueva Argentina». ¿Cómo imaginas esa nueva Argentina?

R: Si hacemos historia económica, vemos que cada plan económico es fundacional. Cuando se produjo el Plan Austral se llegó a hablar de un tercer movimiento histórico después de Yrigoyen y Perón. Con la ley de convertibilidad de Menem, se decía que ingresábamos al tercer milenio como uno de los cinco grandes de la economía. Cuando se produjeron los superávits gemelos de Néstor Kirchner también se habló de un nuevo movimiento histórico producto de un nuevo realismo latinoamericano que acompañaba a una izquierda que era cada vez más protagonista. Bueno, hoy Milei se plantea como una nueva sociedad, al estilo de lo que mencioné de Alfonsín, Menem y Kirchner, y él se muestra como adalid de una faceta libertaria acorde al eje de Bolsonaro, Trump y las derechas europeas. El tiempo dirá si esta nueva economía y esta nueva sociedad son sostenibles en el tiempo o no. A diferencia de Alfonsín y Kirchner, Milei es reformista, como lo fue Menem, y así los cambios son más permanentes. Si las medidas económicas que se están llevando adelante, principalmente por Sturzenegger, se ponen en práctica tendremos una Argentina distinta, con un comercio internacional distinto y una desregulación de la economía que va avanzando a pasos agigantados. Ojalá que sea en beneficio de todos los argentinos.

