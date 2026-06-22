Argentina lidera el ranking de «estrés financiero» en América Latina: superó a Chile y Colombia según un informe de Bain

Un informe de la consultora Bain reveló que el 45% de los argentinos sufre niveles "altos" de estrés financiero. (Foto: Clarín Fotografía)

El bolsillo de los sectores medios no da tregua y la crisis golpea de lleno el poder adquisitivo de las familias argentinas. Según una radiografía social de la consultora internacional Bain, la Argentina se ubicó a la cabeza de la región en niveles de afectación psicológica asociada al poder adquisitivo: el 45% de los consumidores del país manifestó padecer un estrés «alto o extremo» en su vida cotidiana, superando los índices de Chile (40%) y de Colombia (34%).

Al indagar en las causas de esta «tensión diaria», el 59% de los encuestados identificó al factor financiero y a la dificultad para llegar a fin de mes como su principal foco de preocupación, así lo analizó el periodista y especializado en economía Pablo Wende, en su columna de Río Negro Radio.

De esta manera, el impacto económico se ubicó muy por encima de otras preocupaciones históricas analizadas en el informe, como los problemas de salud (49%), la coyuntura política (29%) y los episodios de inseguridad (23%).

El «ajuste» en los hogares: drástica caída en las salidas, el delivery y el alcohol

A raíz de esta dinámica, el informe de la consultora documentó un drástico cambio de hábitos puertas adentro para defender los ingresos familiares. Se registró una contracción del 46% en los niveles de consumo de bebidas alcohólicas y una caída del 43% en los gastos destinados a restaurantes y servicios de delivery.

En contrapartida, los artículos de primera necesidad ganaron un 31% de peso relativo dentro del presupuesto fijo, traccionados principalmente por el costo de los contratos de alquiler y las cuotas de la educación privada.

La brecha del salario: por qué la clase media es el principal fusible

Wende puntualizó que los números exponen de manera cruda cómo los sectores asalariados que no reciben asistencia estatal directa absorbieron el mayor impacto.

«La clase media es la que define las elecciones en Argentina, pero hoy es una franja desdibujada. Venimos de un país que se empobreció porque el PBI no crece hace 15 años y la torta es la misma para más cantidad de gente. Hoy el umbral de la pobreza para una familia está en un millón y medio de pesos; si ganás un poco más no sos pobre por estadística, pero la realidad es que llegás raspando y con lo justo», graficó Wende.

En ese sentido, el analista diferenció la situación de este segmento medio de los estratos de menores recursos, señalando que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros esquemas de asistencia social estatal mantuvieron una actualización real por encima de la devaluación, mientras que los trabajadores formales sufrieron de lleno la caída del salario real sin ningún tipo de amortiguación.

Foco en la macroeconomía: el trasfondo del cambio de vocero de Milei

Hacia el cierre de su intervención, el analista vinculó esta fuerte presión sobre el bolsillo de la clase media con la estrategia comunicacional que ensaya la Casa Rosada tras oficializar la designación del economista liberal Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, desplazando las funciones de Manuel Adorni tras sus polémicas patrimoniales.

Según Wende, la elección de un perfil netamente técnico y cercano al pensamiento del presidente busca clausurar las discusiones del barro político y concentrar la agenda diaria en la pedagogía macroeconómica.

«El Gobierno quiere llevar la discusión a donde se siente fuerte: la baja de la inflación, la reducción del riesgo país y el superávit fiscal. El gran desafío del nuevo vocero será explicarle a esa clase media estresada el proceso del derrame económico, es decir, por qué es bueno el equilibrio fiscal cuando el sueldo real todavía no mejora», concluyó.

Las proyecciones anticipan que, de sostenerse la desaceleración de precios, el impacto de las paritarias provinciales y una incipiente reactivación del crédito por la baja de tasas de interés podrían ofrecer un alivio lento y gradual para los consumidores de cara al segundo semestre.

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